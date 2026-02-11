Hoy No Circula jueves 12 de febrero: los autos que descansan en CdMx y Edomex

Rodrigo Gutiérrez González

11/02/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula
Quien no cumplan con este programa de restricción vehicular serán sancionados con una multa y corralón. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

El Hoy No Circula es un programa clave para reducir los índices de contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México. Su aplicación cambia diariamente, revisa cuáles son los autos que tienen prohibido circular este día.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- Antes de salir de casa, revisa que tu automóvil pueda circular este jueves sin el riesgo de recibir una multa o terminar en el corralón.

El programa del Hoy No Circula cambia todos los días y aplica en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, por lo que es importante mantenerse alerta y evitar sorpresas.

La restricción vehicular tiene como fin reducir el parque vehicular que transita en la ciudad, disminuyendo el tráfico y la contaminación en el Valle de México.

Así aplicará el Hoy No Circula este jueves 12 de febrero del 2026:

  • Holograma: 1 y 2.
  • Engomado: Verde.
  • Terminación de la placa: 1 y 2.
  • Horario: 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula
Así funciona el Hoy No Circula este jueves. Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Mientras que para cualquier duda sobre la aplicación del programa en el Estado de México, puedes ingresar a la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en este enlace.

Cuál es la multa por infringir el Hoy No Circula

Nuevas Multas Hoy No Circula
Nuevo año, nuevas multas, incluyendo el Hoy No Circula. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Es importante mencionar que no cualquier oficial o autoridad está autorizado a aplicar multas a los conductores.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, en la entidad únicamente pueden hacerlo aquellos elementos que formen parte de la Secretaría de Seguridad, así como los policías municipales, según su jurisdicción.

Mientras que en la Ciudad de México sólo pueden multarte los Policías de Tránsito que cuenten con una banda claramente identificable con la leyenda "autorizado para infraccionar".

Dónde aplica el Hoy No Circula?

Hoy No Circula
Las zonas de operación del Hoy No Circula en el Estado de México. Foto: SinEmbargo.

Tradicionalmente el Hoy No Circula aplicaba en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios colindantes del Estado de México. Sin embargo, desde el pasado 1 de enero se incluyó formalmente a más zonas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, quedando en total las siguientes alcaldías y municipios.

Ciudad de México:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Zona Metropolitana del Valle de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucán
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Valle de Toluca:

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacatepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

Hoy No Circula
Periodista egresado de la FES Acatlán.

Galileo

