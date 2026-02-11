¿No sabes dónde vacunarte contra sarampión? SSa lanza plataforma para ubicar módulos

Más de 21 mil puntos de vacunación estarán disponibles en todo el país como parte de la campaña contra el sarampión.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de México puso en marcha una plataforma digital para que la población pueda localizar más de 21 mil módulos de vacunación contra el sarampión en todo el país, con el objetivo de acelerar la cobertura de la campaña nacional y garantizar el acceso a la información.

El Subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, explicó que la herramienta permite consultar la ubicación precisa de los centros de vacunación, junto con días y horarios de atención.

A través de la página dondemevacuno.salud.gob.mx, los usuarios podrán consultar la ubicación de los centros de vacunación, así como los horarios disponibles para acudir.

"Estamos informando a dónde acudir a vacunarse. Diseñamos una plataforma llamada dondemevacuno.salud.gob.mx y ahí pueden seleccionar el estado, municipio y grupo de edad y consultarnos más de 21 mil puntos de vacunación en todo el país", señaló el funcionario federal en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La medida anunciada hoy forma parte de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, que busca reforzar la protección de niñas, niños y adultos frente al sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse con la aplicación oportuna de la vacuna.

Cómo funciona el portal “¿Dónde me vacuno?"

El sitio oficial del Gobierno de México presenta un buscador con filtros desplegables para elegir tipo de vacuna, entidad, municipio y grupo de edad.

Al seleccionar, se despliega un mapa interactivo con la concentración de módulos en cada región, además de la ubicación exacta y horarios de atención.

El portal se complementa con la Línea de Información de Vacunas (079), donde la ciudadanía puede consultar su unidad de salud más cercana para aplicarse las dosis del Programa de Vacunación Universal.