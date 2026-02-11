La Presidenta advierte campañas de mentiras de grupos de derecha, externos e interno

Sheinbaum aseguró que en México no hay censura y que cualquier persona puede criticar al Gobierno, pero que, cuando son mentiras, corresponde aclararlas públicamente.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió este miércoles que existen campañas de desinformación impulsadas por grupos de derecha, tanto nacionales como extranjeros, que difunden información sin sustento con el objetivo de denostar al Gobierno mexicano y posicionar narrativas negativas.

Al ser cuestionada sobre la visita a México de Rosa María Payá, activista anticastrista e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mandataria federal señaló que revisará el caso en específico, pues hasta ahora no tenía información adicional más allá de lo publicado en medios.