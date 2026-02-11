Los Obama pintados como simios atizan el debate sobre la decadencia en la Casa Blanca

Redacción/SinEmbargo

11/02/2026 - 12:19 pm

Los Obama fueron objeto de burla y ofensa en un video publicado desde la administración del Presidente Donald Trump, lo que ha atizado el debate político en EU.
Las ofensas de la administración Trump colocan a la sociedad estadounidense ante un debate político sobre los discursos de odio en la nación más poderosa del mundo. Foto: Hu Yousong, Xinhua

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Abusos del ICE alcanzan a nativos americanos: tribus denuncian detenciones racistas

El turismo global castiga a EU, excepto el mexicano. El racismo de Trump no lo frena

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Donald Trump insiste en instalar, desde la cumbre del poder, narrativas discriminatorias y fascistas para convertirlas en políticas y formas de gobernar abiertamente supremacistas.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- Hace unos días, en los primeros días del Mes de la Historia Negra para Estados Unidos (EU), algo impensable apareció en la plataforma oficial de redes sociales del ultraderechista Presidente Donald Trump: un video donde se insertaban los rostros de Barack y Michelle Obama en simios animados. La canción: “El león duerme esta noche”. Apareció al final de un montaje más amplio que promovía teorías conspiracionistas sobre las elecciones de 2020 en ese país y permaneció en línea durante aproximadamente 12 horas antes de ser eliminado.

George Cassidy Payne, en el sitio alternativo Common Dreams, dice que la publicación de la ofensa contra los Obama, como otros gestos fascistas de la administración, no son descuidos. “Atacó directamente a una larga y cruel tradición de caricaturas racistas utilizadas para degradar y deshumanizar a las personas negras. Que estas imágenes vinieran del más alto cargo del país exigía más que vergüenza, exigía rendición de cuentas. Pero lo que siguió fue predecible: desvío desdeñoso, minimización y ninguna consecuencia. La Casa Blanca inicialmente etiquetó la crítica como ‘indignación falsa’, afirmó que era ‘sólo un meme’ y luego dijo que fue ‘publicada erróneamente por un miembro del personal’. Ningún miembro del personal ha sido nombrado, y el Presidente declaró públicamente que nadie enfrentaría repercusiones. Cuando se le presionó para que se disculpara, dijo que ‘no cometió ningún error’ porque no había visto la parte ofensiva”.

Pero el hecho ha abierto un debate intenso en Estados Unidos sobre la decadencia de ultraderecha instalada en la Casa Blanca. Hoy, en The New York Times, un texto de Jamelle Bouie (que titula: “Tenemos que mirar directamente a la cara en lo que nos hemos convertido”) dice:

“Cualquier esfuerzo serio para rendir cuentas por las acciones de este gobierno —para abolir el ejército privado del Presidente [ICE, Patrulla Fronteriza], reestructurar la aplicación de la Ley migratoria y castigar a los responsables de irregularidades— debe incluir la compensación y la reparación para sus víctimas. Y de cara a una Cámara de Representantes, un Senado o ambos liderados por los demócratas, el primer paso en ese camino debe ser una mayor investigación pública y testimonios como los que ya hemos visto en Los Ángeles, Minneapolis, Chicago y dondequiera que la administración [Trump] haya dejado su huella. El pueblo estadounidense necesita conocer la historia completa de lo que se ha hecho en nuestro nombre. Y las personas a las que hemos perjudicado merecen la oportunidad de hablar y ser escuchadas”.

“La retórica no puede borrar la historia”, agrega Cassidy Payne. “Este episodio, por impactante que fue, es más significativo como espejo: refleja un patrón de larga data de negación, ofuscación y daño racializado que se extiende mucho más allá de cualquier meme o publicación en redes sociales”.

Mucho antes de que apareciera este video, dice, la vida pública de Donald Trump estaba envuelta en controversia racial. “En 2011, saltó a los titulares nacionales al exigir a Barack Obama la publicación de su certificado de nacimiento, cuestionando incluso si el primer Presidente negro había nacido en Estados Unidos. Calificó a Obama de ‘fraude nacido en el extranjero’, a pesar de la clara evidencia de lo contrario. Esta campaña sobre el lugar de nacimiento de Obama no fue un desliz de juicio; fue un esfuerzo deliberado y sostenido para deslegitimar y menospreciar al primer ocupante negro de la Casa Blanca, una estrategia que avivó la desconfianza racial y alimentó el resentimiento nativista en todo el país”.

Ese patrón continuó. En 2018, “Trump supuestamente se refirió a Haití, El Salvador y varios países africanos como ‘países de mierda’, expresando su preferencia por los inmigrantes noruegos. Este lenguaje deshumaniza a naciones enteras y a sus poblaciones predominantemente no blancas, moldeando la percepción global y las actitudes nacionales por igual”, dice el autor del texto en Common Dreams y recuerda un episodio en el pasado de Trump:

A finales de la década de 1980, durante el caso de los Cinco de Central Park, Trump publicó anuncios a página completa en periódicos pidiendo la pena de muerte para cinco adolescentes negros y latinos, posteriormente exonerados mediante pruebas de ADN. Incluso después de demostrarse su inocencia, insistió públicamente en su culpabilidad, reforzando narrativas falsas que avivaron el miedo y la desconfianza raciales.

“El video de Obama, los ataques a los defensores de la teoría del lugar de nacimiento de Obama, los intentos de deslegitimar el liderazgo negro, los anuncios de los Cinco de Central Park, la demanda por discriminación en la vivienda y los comentarios sobre ‘país de mierda’ no son incidentes aislados. Forman un patrón en el que el daño racial se desestima, se desvía o se minimiza constantemente, incluso cuando las políticas siguen afectando desproporcionadamente a las comunidades de color”, señala George Cassidy Payne en el sitio alternativo.

Pasar la página

Jamelle Bouie, en The New York Times, cuenta en su texto una historia reciente: El 4 de octubre, Marimar Martínez, asistente de maestra en una escuela Montessori, conducía por Chicago cuando vio a agentes federales de inmigración patrullando. Había empezado a tocar la bocina para advertir a sus vecinos de su presencia cuando chocó contra un vehículo de la Patrulla Fronteriza. Momentos después, el agente en el vehículo, Charles Exum, disparó varias veces contra el coche de Martínez, impactándola repetidamente.

“Más tarde, Exum presumiría ante sus colegas que había ‘disparado cinco balas y que ella tenía siete agujeros’”, dice. Añade: “Los fiscales del gobierno acusaron a Martínez de agredir a un agente federal y la acusaron de intentar embestir a Exum con su vehículo. El Departamento de Seguridad Nacional calificó sus acciones de terrorismo doméstico, una acusación que la agencia reiteraría tras la muerte de Renee Good en enero a manos de otro agente de inmigración”.

Sin embargo, “el caso del gobierno se desmoronó cuando se hizo evidente que su historia no encajaba con las pruebas, pruebas que los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza intentaron ocultar. El gobierno retiró la demanda contra Martínez un mes después, y el viernes pasado un Juez federal autorizó la publicación de las imágenes de la cámara corporal para que el público pudiera presenciar el incidente”.

Bouie cita a Kidada E. Williams, en su libro Vi venir la muerte:

“Las sociedades que sufren atrocidades luchan por detenerlas y abordarlas de forma significativa. Los perpetradores quieren alcanzar sus objetivos y propagan mentiras infundadas para lograrlo. Las víctimas quieren que cese la violencia y exigen justicia. Un pequeño grupo de observadores cree en la justicia y la rendición de cuentas. El resto, especialmente quienes están a salvo de ser perseguidos y los beneficiarios pasivos de las atrocidades, simplemente quieren pasar página y borrar la historia”.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos Mundo
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

+ Sección

Galileo

Un especialista señaló cuál es la mejor edad para el uso del flúor en los menores de edad.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
2

¿Quiénes no deben vacunarse contra el Sarampión en 2026 y cuáles son las razones?

La Fiscal de EU se niega a disculparse con víctimas de Epstein durante comparecencia
3

La Fiscal de EU se niega a disculparse con víctimas de Epstein durante comparecencia

Noroña dice que Scherer debería estar preso.
4

Scherer debe ir preso: Noroña. Son los mismos ambiciosos de siempre: Ramírez Cuevas

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto por la muerte del actor James Van Der Beek, conocido por su papel en la serie Dawson’s Creek, a los 48 años.
5

James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek, muere a los 48 años

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
6

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
7

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

Manuel Velasco, del Partido Verde, levantó la mano de Ruth González y la presentó como favorita para gobernar San Luis Potosí aunque su esposo ocupa el puesto.
8

Manuel Velasco da impulso al nepotismo: propone a la esposa del Gobernador para SLP

CBS News dijo que el inesperado y breve cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, se debió a desacuerdos entre la FAA y el Pentágono sobre pruebas con drones.
9

Agencias de EU probaban “rayo láser antidrones” en El Paso; hubo confusión: NYT y CBS

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora de Today, sigue mientras se acerca el límite para dar su rescate.
10

Caso Nancy Guthrie: la búsqueda continúa y se acerca el plazo para pagar su rescate

Sarampión síntomas
11

Brote Sarampión 2026: ¿Cuales son los síntomas y qué hacer si los tengo?

El Gobierno de México puso en marcha una plataforma digital para que la población pueda localizar los más de 21 mil módulos de vacunación contra el sarampión.
12

¿No sabes dónde vacunarte contra sarampión? SSa lanza plataforma para ubicar módulos

La Fiscalía de la CdMx detuvo a la mujer presuntamente responsable de arrollar a un motociclista, al que habría arrastrado debajo de su vehículo hasta matarlo.
13

La mujer que arrastró al motociclista hasta matarlo ya fue detenida. Estaba en Oaxaca

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aseguró este miércoles que el gran capital pretende transformar a Cuba en una "isla de Epstein".
14

El gran capital quiere en Cuba su “isla de Epstein”: zapatistas. Piden solidaridad

Los Obama fueron objeto de burla y ofensa en un video publicado desde la administración del Presidente Donald Trump, lo que ha atizado el debate político en EU.
15

Los Obama pintados como simios atizan el debate sobre la decadencia en la Casa Blanca

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen en lo general para reformar la Constitución y reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.
1

El Senado avala en lo general la reducción de jornada a 40 horas; ya discute reservas

Noroña dice que Scherer debería estar preso.
2

Scherer debe ir preso: Noroña. Son los mismos ambiciosos de siempre: Ramírez Cuevas

La Fiscal de EU se niega a disculparse con víctimas de Epstein durante comparecencia
3

La Fiscal de EU se niega a disculparse con víctimas de Epstein durante comparecencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este miércoles que no se han suspendido los vuelos mexicanos a Cuba a pesar de la crisis de combustible.
4

México no ha suspendido vuelos a Cuba: Sheinbaum; ya se alista segundo envío de ayuda

Manuel Velasco, del Partido Verde, levantó la mano de Ruth González y la presentó como favorita para gobernar San Luis Potosí aunque su esposo ocupa el puesto.
5

Manuel Velasco da impulso al nepotismo: propone a la esposa del Gobernador para SLP

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto por la muerte del actor James Van Der Beek, conocido por su papel en la serie Dawson’s Creek, a los 48 años.
6

James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek, muere a los 48 años

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aseguró este miércoles que el gran capital pretende transformar a Cuba en una "isla de Epstein".
7

El gran capital quiere en Cuba su “isla de Epstein”: zapatistas. Piden solidaridad

El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que hay suficientes vacunas contra el sarampión en México, donde se cuenta con al menos 28 millones de dosis.
8

Sheinbaum pide guardar la calma ante brotes de sarampión; hay 28 millones de vacunas

Los Obama fueron objeto de burla y ofensa en un video publicado desde la administración del Presidente Donald Trump, lo que ha atizado el debate político en EU.
9

Los Obama pintados como simios atizan el debate sobre la decadencia en la Casa Blanca

CBS News dijo que el inesperado y breve cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, se debió a desacuerdos entre la FAA y el Pentágono sobre pruebas con drones.
10

Agencias de EU probaban “rayo láser antidrones” en El Paso; hubo confusión: NYT y CBS

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que existen campañas de desinformación impulsadas por grupos de derecha, tanto nacionales como extranjeros.
11

La Presidenta advierte campañas de mentiras de grupos de derecha, externos e internos

El Gobierno de México puso en marcha una plataforma digital para que la población pueda localizar los más de 21 mil módulos de vacunación contra el sarampión.
12

¿No sabes dónde vacunarte contra sarampión? SSa lanza plataforma para ubicar módulos