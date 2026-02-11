México no ha suspendido vuelos a Cuba: Sheinbaum; ya se alista segundo envío de ayuda

La economía cubana enfrenta una crisis sin precedentes que está mermando sus actividades cotidianas debido a la interrupción del suministro de petróleo impuesta por el gobierno de EU.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este miércoles que no se han suspendido los vuelos mexicanos a Cuba, a pesar de la crisis de combustible y la limitación de turbosina que hay en la isla, ya que las aeronaves cargan su combustible aquí en México.

“No hay problema porque se cargan y no está prohibido cargar aquí”, dijo la mandataria federal al ser cuestionada sobre la crisis de combustible que sufre la isla, ahorcada comercialmente por Estados Unidos (EU).

En días recientes, la crisis de combustible que afecta a Cuba ha impactado las operaciones aéreas de varias aerolíneas internacionales.

Desde el pasado 9 de febrero, el Embajador de La Habana en México, Eugenio Martínez, ya había señalado que todas las líneas aéreas con conexión entre México y Cuba mantienen sus frecuencias habituales, y negó que existiera una interrupción de los vuelos hacia la isla.

En medio de una escalada de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, la isla caribeña enfrenta una crisis energética sin precedentes, provocada por el endurecimiento del bloqueo económico impuesto por Washington.

El desabastecimiento de combustible, exacerbado por la interrupción de suministros desde Venezuela tras acciones estadounidenses, ha generado apagones masivos, colas interminables en gasolineras y un impacto profundo en la vida cotidiana de los cubanos. Habitantes de la isla hablan sobre escenarios apocalípticos, mientras el gobierno cubano prepara medidas de contingencia para mitigar las afectaciones.

México prepara segundo envío de ayuda humanitaria a Cuba

Por otra parte, la mandataria mexicana informó que el primer envío de ayuda humanitaria hacia la isla ya se concretó y que ya se prepara un segundo cargamento de víveres.

“Regresa el barco y se hará un segundo envío, y así se va a estar enviando”, precisó la titular del Poder Ejecutivo.

Sheinbaum Pardo ahondó sobre el tema, y dijo que organizaciones civiles están realizando una colecta de víveres y otros productos para enviarlos a la nación caribeña.

"Hay organizaciones que están llamando a esta colecta. Nosotros todavía no lo hacemos porque estamos enviando lo que tenemos", indicó la también doctora.

Asimismo, Sheinbaum prometió que buscará que estos grupos tengan un acercamiento con el Gobierno para poder mandar sus paquetes de ayuda humanitaria junto a los cargamentos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El Gobierno federal envió dos embarcaciones el pasado 8 de febrero desde Veracruz con más de 814 toneladas de víveres que estarán destinados para ayudar a la población cubana.