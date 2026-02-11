El gran capital quiere en Cuba su “isla de Epstein”: zapatistas. Piden solidaridad

Redacción/SinEmbargo

11/02/2026 - 1:56 pm

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aseguró este miércoles que el gran capital pretende transformar a Cuba en una "isla de Epstein".
Integrantes del EZLN difundieron un comunicado en respaldo al pueblo cubano. Foto: X @enlacezapatista

Artículos relacionados

Artículos relacionados

RADICALES ¬ Trump asfixia a Cuba y alienta a la derecha mexicana a atacar a Sheinbaum

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza

Las sanciones a Cuba son injustas; no se puede ahorcar a un pueblo así: Sheinbaum

Según el comunicado, la presión contra Cuba busca abrir la isla al capital y al turismo de élite, anteponiendo las ganancias a los derechos del pueblo.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aseguró este miércoles que el gran capital pretende transformar a Cuba en una nueva “Little Saint James”, la isla asociada al depredador sexual Jeffrey Epstein, como parte de una ofensiva mundial que busca destruir territorios para reconstruirlos bajo intereses empresariales y turísticos.

En un comunicado firmado por decenas de organizaciones y personas de México y otros países de Europa y América Latina (AL), el EZLN sostuvo que la isla caribeña enfrenta una nueva fase de agresión tras más de 60 años de bloqueo y presiones económicas, políticas y militares por parte de Estados Unidos (EU).

"En la isla de Cuba, el gran capital pretende instaurar una nueva ‘Little Saint James’, la isla de Jeffrey Epstein donde los poderosos del mundo tenían su santuario moral de degradación. El capital no quiere libertad, sino esclavitud para su regocijo turístico", señaló.

De acuerdo con el mensaje, el objetivo no sería la libertad ni el desarrollo, sino la conversión del territorio en un espacio de explotación turística y degradación moral al servicio de las élites globales.

También enmarca esta acusación dentro de lo que denomina una "tormenta capitalista" que, según menciona, ha dejado destrucción en Gaza y Venezuela, y ahora se enfila hacia Cuba como parte de una “guerra de reconquista del gran capital”.

"La tormenta capitalista sigue extendiéndose por todo el mundo, dejando a su paso muerte, destrucción y miseria. Las bombas que hace unas semanas fueron lanzadas sobre Venezuela, y que continúan destruyendo Gaza, hoy se enfilan hacia Cuba. La guerra de reconquista del gran capital no conoce de fronteras, ni de límites… ni de leyes internacionales", manifestó.

Cuba bajo “asfixia”

El EZLN expuso que Cuba enfrenta una nueva etapa de presión tras más de seis décadas de bloqueo y agresiones económicas, políticas y militares por parte de los gobiernos de Estados Unidos. A su juicio, la isla es llevada “al límite” mediante una estrategia que busca debilitar sus condiciones internas.

“Sin rubor, los que desde arriba imponen la guerra en todo el mundo declaran sus objetivos: asfixiar al pueblo de Cuba para promover la inversión y el ‘desarrollo’”, se lee en el posicionamiento.

Dicha presión tendría como finalidad abrir el país al capital privado y al turismo de élite, bajo un modelo que, apunta, prioriza la rentabilidad sobre la soberanía nacional y los derechos del pueblo cubano.

Pese a ello, el EZLN destacó que la isla ha resistido durante más de 60 años frente a la mayor potencia militar del mundo y ha logrado mantenerse en pie. Por ello, expresó su respaldo al pueblo cubano y llamó a la solidaridad internacional.

"Pero el digno pueblo de Cuba sabe resistir, ha resistido por más de 60 años a la mayor potencia militar del mundo y le ha infligido también importantes derrotas. Apoyamos al pueblo de Cuba, y llamamos a los pueblos del mundo a manifestar su solidaridad y a evitar la asfixia del pueblo cubano", añadió.

Gaza, Venezuela y el “nuevo orden”

El EZLN vinculó la situación de Cuba con lo que ocurre en Gaza y Venezuela, al señalar que forman parte de una dinámica internacional marcada por conflictos y presiones económicas.

Mencionó el proyecto llamado “Nueva Gaza” que, recordó, plantea la reconstrucción de territorios bajo esquemas favorables al capital privado. A su juicio, esta lógica implica debilitar o transformar regiones para integrarlas a intereses económicos globales.

Los zapatistas consideraron que el llamado “nuevo orden internacional” responde a intereses del capital y no a los pueblos, y reiteraron que la solidaridad entre naciones y movimientos sociales es necesaria frente a estas presiones.

"Lejos de las modas y poses de la intelectualidad 'progresista' que apoya la implementación y el regreso de la esclavitud en sus paraísos turísticos en un mundo que se desmorona, la solidaridad entre los pueblos que resisten las agresiones del capitalismo es necesaria y urgente".

Explora más en estos temas
Estados Unidos México Mundo
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

+ Sección

Galileo

Un especialista señaló cuál es la mejor edad para el uso del flúor en los menores de edad.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

CBS News dijo que el inesperado y breve cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, se debió a desacuerdos entre la FAA y el Pentágono sobre pruebas con drones.
2

Agencias de EU probaban “rayo láser antidrones” en El Paso; hubo confusión: NYT y CBS

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
3

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora de Today, sigue mientras se acerca el límite para dar su rescate.
4

Caso Nancy Guthrie: la búsqueda continúa y se acerca el plazo para pagar su rescate

Los Obama fueron objeto de burla y ofensa en un video publicado desde la administración del Presidente Donald Trump, lo que ha atizado el debate político en EU.
5

Los Obama pintados como simios atiza el debate sobre la decadencia en la Casa Blanca

Salud habilita plataforma para ubicar más de 21 mil módulos de vacunación.
6

¿No sabes dónde vacunarte contra sarampión? SSa lanza plataforma para ubicar módulos

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
7

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que hay suficientes vacunas contra el sarampión en México, donde se cuenta con al menos 28 millones de dosis.
8

Sheinbaum pide guardar la calma ante brotes de sarampión; hay 28 millones de vacunas

Sarampión síntomas
9

Brote Sarampión 2026: ¿Cuales son los síntomas y qué hacer si los tengo?

Sheinbaum advierte campañas de mentiras de la derecha, externos e internos.
10

La Presidenta advierte campañas de mentiras de grupos de derecha, externos e internos

OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes.
11

¿Dónde vacunarse gratis contra el sarampión en la ciudad de San Luis Potosí?

Beca Rita Cetina primaria
12

Beca Rita Cetina para Primaria en 2026: ¿Cuándo y cómo registrarse al programa?

Asesinan al el sobrino de "El Mayo".
13

FGE de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de "El Mayo"; fue hallado en una maleta

Sarampión contagio
14

¿Cómo se contagia el sarampión y cuánto dura? Según la Medicina

Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
15

El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aseguró este miércoles que el gran capital pretende transformar a Cuba en una "isla de Epstein".
1

El gran capital quiere en Cuba su “isla de Epstein”: zapatistas. Piden solidaridad

El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que hay suficientes vacunas contra el sarampión en México, donde se cuenta con al menos 28 millones de dosis.
2

Sheinbaum pide guardar la calma ante brotes de sarampión; hay 28 millones de vacunas

Los Obama fueron objeto de burla y ofensa en un video publicado desde la administración del Presidente Donald Trump, lo que ha atizado el debate político en EU.
3

Los Obama pintados como simios atiza el debate sobre la decadencia en la Casa Blanca

CBS News dijo que el inesperado y breve cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, se debió a desacuerdos entre la FAA y el Pentágono sobre pruebas con drones.
4

Agencias de EU probaban “rayo láser antidrones” en El Paso; hubo confusión: NYT y CBS

Sheinbaum advierte campañas de mentiras de la derecha, externos e internos.
5

La Presidenta advierte campañas de mentiras de grupos de derecha, externos e internos

Salud habilita plataforma para ubicar más de 21 mil módulos de vacunación.
6

¿No sabes dónde vacunarte contra sarampión? SSa lanza plataforma para ubicar módulos

Sean Duffy, Secretario de Transporte de EU, dijo que el espacio aéreo de El Paso, Texas, cerró temporalmente porque se detectó la "amenaza" de drones del narco.
7

EU reabre espacio aéreo de El Paso. Dice que detectó “amenaza” de un dron del narco

La Secretaría de Relaciones exteriores alerta sobre suplantación de identidad en su número telefónico.
8

La Cancillería alerta por una suplantación de identidad en el número de sus oficinas

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones convocó a la población a participar en una consulta pública para modificar la alerta en los celulares.
9

Comisión Reguladora convoca a consulta pública para modificar alerta en los celulares

10

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

Morena inició la expulsión del exalcalde de Tequila.
11

El exalcalde de Tequila es vinculado a proceso; Morena inicia su proceso de expulsión

Asesinan al el sobrino de "El Mayo".
12

FGE de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de "El Mayo"; fue hallado en una maleta