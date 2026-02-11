El gran capital quiere en Cuba su “isla de Epstein”: zapatistas. Piden solidaridad

Según el comunicado, la presión contra Cuba busca abrir la isla al capital y al turismo de élite, anteponiendo las ganancias a los derechos del pueblo.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aseguró este miércoles que el gran capital pretende transformar a Cuba en una nueva “Little Saint James”, la isla asociada al depredador sexual Jeffrey Epstein, como parte de una ofensiva mundial que busca destruir territorios para reconstruirlos bajo intereses empresariales y turísticos.

En un comunicado firmado por decenas de organizaciones y personas de México y otros países de Europa y América Latina (AL), el EZLN sostuvo que la isla caribeña enfrenta una nueva fase de agresión tras más de 60 años de bloqueo y presiones económicas, políticas y militares por parte de Estados Unidos (EU).

"En la isla de Cuba, el gran capital pretende instaurar una nueva ‘Little Saint James’, la isla de Jeffrey Epstein donde los poderosos del mundo tenían su santuario moral de degradación. El capital no quiere libertad, sino esclavitud para su regocijo turístico", señaló.

De acuerdo con el mensaje, el objetivo no sería la libertad ni el desarrollo, sino la conversión del territorio en un espacio de explotación turística y degradación moral al servicio de las élites globales.

También enmarca esta acusación dentro de lo que denomina una "tormenta capitalista" que, según menciona, ha dejado destrucción en Gaza y Venezuela, y ahora se enfila hacia Cuba como parte de una “guerra de reconquista del gran capital”.

"La tormenta capitalista sigue extendiéndose por todo el mundo, dejando a su paso muerte, destrucción y miseria. Las bombas que hace unas semanas fueron lanzadas sobre Venezuela, y que continúan destruyendo Gaza, hoy se enfilan hacia Cuba. La guerra de reconquista del gran capital no conoce de fronteras, ni de límites… ni de leyes internacionales", manifestó.

Cuba bajo “asfixia”

El EZLN expuso que Cuba enfrenta una nueva etapa de presión tras más de seis décadas de bloqueo y agresiones económicas, políticas y militares por parte de los gobiernos de Estados Unidos. A su juicio, la isla es llevada “al límite” mediante una estrategia que busca debilitar sus condiciones internas.

“Sin rubor, los que desde arriba imponen la guerra en todo el mundo declaran sus objetivos: asfixiar al pueblo de Cuba para promover la inversión y el ‘desarrollo’”, se lee en el posicionamiento.

Dicha presión tendría como finalidad abrir el país al capital privado y al turismo de élite, bajo un modelo que, apunta, prioriza la rentabilidad sobre la soberanía nacional y los derechos del pueblo cubano.

Pese a ello, el EZLN destacó que la isla ha resistido durante más de 60 años frente a la mayor potencia militar del mundo y ha logrado mantenerse en pie. Por ello, expresó su respaldo al pueblo cubano y llamó a la solidaridad internacional.

"Pero el digno pueblo de Cuba sabe resistir, ha resistido por más de 60 años a la mayor potencia militar del mundo y le ha infligido también importantes derrotas. Apoyamos al pueblo de Cuba, y llamamos a los pueblos del mundo a manifestar su solidaridad y a evitar la asfixia del pueblo cubano", añadió.

Gaza, Venezuela y el “nuevo orden”

El EZLN vinculó la situación de Cuba con lo que ocurre en Gaza y Venezuela, al señalar que forman parte de una dinámica internacional marcada por conflictos y presiones económicas.

Mencionó el proyecto llamado “Nueva Gaza” que, recordó, plantea la reconstrucción de territorios bajo esquemas favorables al capital privado. A su juicio, esta lógica implica debilitar o transformar regiones para integrarlas a intereses económicos globales.

Los zapatistas consideraron que el llamado “nuevo orden internacional” responde a intereses del capital y no a los pueblos, y reiteraron que la solidaridad entre naciones y movimientos sociales es necesaria frente a estas presiones.