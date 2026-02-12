Plataforma Conavi 2026: ¿Cómo pre-registrarte al Programa de Vivienda del Bienestar?

El pre-registro del programa ayuda a que el Gobierno de México obtenga información importante para la planeación de nuevas zonas de operación.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) puso en marcha un pre-registro para el Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) 2026, con el objetivo de que quienes deseen acceder a una casa o departamento puedan expresar su interés y optar por el apoyo que brinda el Gobierno de México.

“El Programa prioriza la participación de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres jefas de familia, población de pueblos indígenas y afromexicanos, personas adultas mayores, personas con discapacidad y aquellas que no cuentan con acceso a mecanismos de financiamiento”, explica el comunicado de la Conavi del 10 de febrero.

La Conavi menciona que el proceso de pre-registro en la plataforma es importante para acceder al PVB en los próximos meses, además de que ayuda al Gobierno de México a obtener información importante para la planeación de "zonas de intervención". Si estás interesado en el proceso, aquí te explicamos cómo hacerlo.

Cómo realizar el Pre-registro al PVB

Para comenzar el proceso de registro al programa debes acceder a la plataforma oficial (clic aquí) y completar los siguientes pasos:

Llena el formulario con tus datos.

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Género

Fecha de nacimiento

Correo electrónico vigente

Teléfono de contacto

Tras ingresar tus primeros datos debes seleccionar tu ubicación y subir los siguientes documentos:

Credencial de elector INE

RFC

Comprobante de domicilio

Es importante mencionar que el pre-registro no garantiza la entrega del apoyo. Es una fase para integrar el padrón de solicitantes. La validez oficial se dará cuando se publique la convocatoria formal y entregues tu documentación física en los módulos que se asignen.

“Este trámite es totalmente gratuito y el acceso a estos apoyos no requiere de pagos a gestores ni intermediarios, ya que es un derecho que se otorga de forma directa por el Gobierno de México”, se menciona en el comunicado de la Conavi del 10 de febrero.

La evolución del Programas de Vivienda para el Bienestar

El proyecto nació como respuesta al rezago habitacional, bajo la premisa de que la vivienda es un derecho humano y no una mercancía. Inicialmente, se centró en subsidios directos y apoyos para la reconstrucción tras desastres naturales, pero con la llegada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, se elevó a compromiso prioritario.

Durante 2025, la estrategia se consolidó mediante la firma de convenios con las 32 entidades federativas y el inicio de censos realizados por los Servidores de la Nación. En este periodo se lanzaron esquemas de financiamiento a tasa cero interés para personas sin seguridad social.

La meta del programa para el 2026 es edificar más de 400 mil viviendas, lo que representa casi la mitad del objetivo sexenal. Esta evolución marca un hito al incluir no solo la construcción, sino también la renta social con opción a compra para jóvenes y el apoyo masivo a la autoproducción técnica, adaptándose a las necesidades reales de cada familia.