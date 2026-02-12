Zedillo, Fox, FCH y EPN olvidaron refuerzo contra sarampión. Atenderemos rezago: IMSS

Redacción/SinEmbargo

11/02/2026 - 6:53 pm

Vacunas.
Robledo destacó que para evitar las deserciones históricas, desde 2021 se implementó un nuevo esquema de vacunación universal, que establece la primera dosis al cumplir un año de edad y la segunda a los 18 meses y no hasta los seis años. Foto: Cuatoscuro

La falta refuerzos contra la enfermedad provocó que disminuyera la inmunidad de la población, lo que revela los rezagos en la política publica de gobiernos anteriores.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- Zoé Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reveló este miércoles que un estudio publicado por la revista Vaccine, sugiere que el brote de sarampión en adultos jóvenes registrado en el país desde el año pasado responde directamente a la baja cobertura de segundas dosis de vacunación, un rezago que data de al menos dos décadas atrás, y que coincide con los sexenios de los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Robledo subrayó que la primera dosis de la vacuna contra el sarampión protege muy bien y ofrece niveles de inmunidad de 93 a 95 por ciento, mientras que la segunda dosis eleva la protección hasta 99 por ciento y la sostiene a largo plazo, por lo que no aplicar el esquema completo disminuye la inmunidad. Este esquema de dos vacunas que se aplicó durante al menos dos décadas, con una primera dosis que se debía poner a los 12 meses, y la segunda, a los seis años. Pero la segunda dosis no llegó a muchos niños.

“Las brechas actuales en vacunación contra el sarampión no son recientes; se originaron hace más de una década. La cobertura de segunda dosis es de 68 por ciento en jóvenes de 16 a 20 años (correspondiente al periodo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto); 55 por ciento en el grupo de 21 a 25 años (segunda dosis entre 2006 y 2012, gobierno de Calderón); 47 por ciento entre 26 y 30 años (periodo de Vicente Fox); y alrededor de 50 por ciento en generaciones vinculadas a los últimos años de Ernesto Zedillo y Fox. Esto confirma que el rezago se acumuló durante años y que la estrategia actual no sólo atiende el brote, sino que corrige vacíos históricos en cobertura”, afirmó Zoé Robledo.

Desde la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, el titular del IMSS presentó los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en materia de protección inmunológica contra el sarampión, cuyos hallazgos permiten identificar el nivel de inmunidad por grupos de edad y evaluar los efectos de los esquemas de vacunación aplicados en distintos periodos.

Vacunación de saramión.
Zoe Robledo presentó una relación entre la cobertura de segundas dosis por sexenio y el nivel de inmunidad de la población que debió recibirlas: mientras menos segundas dosis se aplicaban menos inmunidad hay hoy en ese grupo de personas. Foto: Captura de pantalla

Es decir, lo que los científicos hicieron fue extraer varias muestras de sangre de personas de diverso rango de edad para comparar su nivel de "inmunidad" contra el sarampión. A su vez, estos resultados se cotejaron con el porcentaje del nivel de aplicación de segunda dosis de la vacuna desde el sexenio de Ernesto Zadillo, para así apreciar la correlación entre la presencia de anticuerpos en las y los mexicanos, y el alcance de la política pública de aquellos años contra la enfermedad.

Robledo explicó que la muestra considerada para este análisis incluyó 12 mil visitas domiciliarias y más de tres mil muestras de sangre, lo que permitió descubrir el nivel de protección alcanzado por la población.

Un rezago histórico

Los resultados son contundentes: muestran que las niñas y los niños de cero a 10 años son actualmente el grupo más protegido, con coberturas de entre 82 y 83 por ciento. En contraste, los niveles de inmunidad disminuyen conforme aumenta la edad, debido principalmente a la falta de aplicación de la segunda dosis de refuerzo en años anteriores, lo que revela los rezagos de gobiernos pasados.

vaccines-13-01126

Por ejemplo, la cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión entre 11 y 15 años se reduce a 78 por ciento, mientras que entre 16 y 20 años es de 68 por ciento. En esta población, el refuerzo debió aplicarse en los años correspondientes a las administraciones federales de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El director general del IMSS aclaró que en el caso del grupo de 21 a 25 años la cobertura baja a 55 por ciento, correspondiente al periodo 2006 y 2012, en que la segunda dosis debió administrarse la segunda dosis.

Agregó que para la población de 26 a 30 años la cobertura es de 47 por ciento, por lo que el 53 por ciento de la población de este sector no aplicó el refuerzo durante rl periodo del Gobierno del expresidente Vicente Fox.

Zoé Robledo sumó que las personas de 31 años o más presentan coberturas cercanas al 50 por ciento, las cuales combinan periodos de las administraciones de los exmandatarios Vicente Fox y Ernesto Zedillo.

Concretó que en los grupos de mayor edad la inmunidad natural era más frecuente debido a una mayor circulación del virus en décadas anteriores.

Un cambio de estrategia

Robledo destacó que para evitar las deserciones históricas entre la primera aplicación, a los 12 meses, y la segunda, a los seis años, desde 2021 se implementó un nuevo esquema de vacunación universal, que establece la primera dosis al cumplir un año de edad y la segunda a los 18 meses y no hasta los seis años.

“Los niños más pequeñitos afortunadamente son los más protegidos”, aclaró.

