La Fiscal de EU se niega a disculparse con víctimas de Epstein durante comparecencia

Redacción/SinEmbargo

11/02/2026 - 3:56 pm

La Fiscal de EU se niega a disculparse con víctimas de Epstein durante comparecencia
Pam Bondi comparece ante el Congreso de Estados Unidos por caso Epstein. Foto: Captura de pantalla

Imitando la táctica de Trump, la representante de la justicia estadounidense evitó disculparse con las víctimas del financiero y en su lugar atacó a los demócratas a quienes cuestionó por no disculparse con el mandatario republicano.

–Con información de agencias

Washington/Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– La Fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se negó a disculparse hoy con las víctimas sobrevivientes del delincuente sexual Jeffrey Epstein, quienes estaban sentados en la sala del Comité Judicial de la Cámara de Representantes durante una agria comparecencia donde hubo hasta gritos.

Y en un giro que sorprendió a todos, exigió que los demócratas se disculparan con el Presidente Donald Trump.

“Bondi, imitando la táctica de Trump de pasar al ataque cuando enfrenta preguntas difíciles, ofreció pocas respuestas, ninguna admisión de culpa y muchas expresiones de lealtad y admiración por un Presidente que ha ejercido control directo sobre las acciones de su departamento”, dice esta tarde The New York Times.

“Bondi intercambió críticas con los demócratas, elogió al Presidente Trump y se negó a disculparse directamente con un grupo de víctimas del delincuente sexual convicto sentado detrás de ella”, señala The Wall Street Journal.

Su aparición el miércoles ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes tuvo un comienzo tenso cuando los demócratas criticaron el material resumido del Departamento en los archivos publicados de Epstein, que exponían fotos y detalles íntimos sobre numerosas víctimas mientras mantenían en secreto algunos nombres prominentes. Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en el panel, criticó al manejo de Bondi con la publicación de los archivos de investigación que involucran a Epstein, lo que marcó el comienzo de lo que se esperaba que fuera uno de los días más difíciles del año de Bondi. Y lo fue.

“Se están poniendo del lado de los perpetradores e ignorando a las víctimas”, dijo Raskin. “Ese será su legado, a menos que actúen rápidamente para cambiar de rumbo. Están llevando a cabo un encubrimiento masivo de Epstein directamente desde el Departamento de Justicia”.

La prensa destaca esta tarde un momento incómodo y dramático que se produjo cuando la representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington, hizo un emotivo llamado a Bondi para que dijera que lamentaba la publicación apresurada y lenta de los documentos relacionados con Epstein, que inadvertidamente incluían la divulgación de nombres de víctimas que se suponía debían estar redactados.

Bondi pareció quedarse momentáneamente sin palabras.

Entonces, algo hizo clic y comenzó a atacar con más fuerza que cualquier otra voz en la sala, acusando a Jayapal de arrastrar la audiencia a la miseria. Defendió sus acciones en el caso Epstein desde el principio. “Soy fiscal de carrera”, dijo durante su discurso inaugural, y añadió: “He dedicado toda mi carrera a defender a las víctimas y seguiré haciéndolo”.

Más tarde se burló de varios de los demócratas del comité, incluido Raskin y el representante Jerrold Nadler de Nueva York, por encabezar los juicios políticos contra Trump. “¿Se ha disculpado con el Presidente Trump?", preguntó Bondi.

