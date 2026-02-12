Marina detiene a 9 presuntos criminales y abate a otro tras repeler ataque en Sinaloa

Redacción/SinEmbargo

11/02/2026 - 7:44 pm

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que elementos de la Semar fueron agredidos a balazos durante patrullajes en El Limoncito, Sinaloa.
El enfrentamiento fue registrado por pobladores que atestiguaron los hechos. Foto: Semar

Los hechos ocurrieron en la sindicatura de Jesús María donde fue detenido en 2023 Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, hoy preso en EU. 

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este miércoles que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron agredidos a balazos por integrantes de la delincuencia organizada, durante patrullajes de vigilancia en El Limoncito, Sinaloa. Tras el ataque fueron detenidos nueve atacantes y uno murió en el enfrentamiento.

"Mientras personal de la Secretaría de Marina realizaba patrullajes de vigilancia en Sinaloa para prevenir delitos en la zona, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada. Tras repeler la agresión en la comunidad de El Limoncito, en Culiacán, elementos de Marina detuvieron a nueve personas; uno de los agresores perdió la vida", detalló el funcionario en su cuenta de X.

Tras repeler la agresión, las autoridades aseguraron armamento, vehículos y equipo táctico. "Se aseguraron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo de seguridad en la zona para proteger a la población", indicó el titular de la SSPC.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del ministerio público correspondiente quien determinará su situación legal.

El Gabinete de seguridad refrendó su compromiso de detener a generadores de violencia en el estado de Sinaloa.

Habitantes se resguardan ante el enfrentamiento

Por la mañana, habitantes de la sindicatura de Jesús María -donde se ubica El Limoncito- reportaron sobrevuelos de helicópteros artillados y presencia de personal militar en la zona.

En uno de estos materiales se escucha el intercambio de balazos entre las fuerzas federales y el crimen organizado. Los pobladores documentaron el agresivo enfrentamiento en el que se utilizaron armas artilladas desde las aeronaves.

Los reportes ciudadanos alertaron que fuerzas federales rodearon un inmueble en la comunidad serrana, en medio de detonaciones constantes, lo que obligó a estos a resguardarse en el interior de sus domicilios.

García Harfuch indicó que los operativos de seguridad para resguardar a la población.

