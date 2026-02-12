Juez dicta prisión preventiva a mujer que arrolló y mató a motociclista en Iztapalapa

El Juzgador determinó que la mujer permanezca privada de la libertad en el penal de Santa Martha Acatitla mientras se resuelve su situación jurídica.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- Un Juez de Control dictó este miércoles prisión preventiva justificada contra Gaby “N”, acusada de atropellar, arrastrar y asesinar a Roberto Hernández, motociclista repartidor, en calles de la Alcaldía Iztapalapa, el pasado 3 de enero, y cuyas imágenes se hicieron virales en redes sociales.

Durante la audiencia inicial, celebrada hoy en los juzgados de Doctor Lavista, el Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios presentó diversos datos de prueba, entre ellos videograbaciones, fotografías, testimonios y dictámenes periciales, con los que imputó a la mujer el delito de homicidio calificado.

La autoridad judicial declaró legal la detención de la imputada, realizada en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, lugar al que se trasladó después de los hechos.

Sin emitir declaración, Gaby “N” se reservó su derecho a hablar. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, con el fin de reunir más pruebas a su favor, por lo que será el próximo 16 de febrero a las 9:30 horas cuando el Juez determine si la vincula a proceso.

El Juez determinó que la mujer permanezca privada de la libertad en el penal de Santa Martha Acatitla mientras se resuelve su situación jurídica.

El caso de Gaby “N” genera indignación

De acuerdo con la imputación, la acusada conducía un vehículo Honda City cuando arrolló a la víctima y presuntamente lo arrastró por más de dos kilómetros hasta la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, donde el cuerpo quedó atorado debajo del automóvil.

El hecho ocurrió durante la noche del 3 y la madrugada del 4 de enero en el cruce de Anillo Periférico y Eje 6 Sur, donde la conductora del vehículo impactó al motociclista y continuó su trayecto sin detenerse para auxiliarlo.

Las imágenes del incidente causaron conmoción en redes sociales, donde usuarios exigieron justicia para el repartidor.

A la salida de la audiencia, la madre de la víctima, Odilia Vázquez, expresó su dolor y la expectativa de que se haga justicia.

“La ocultaron, no pude verle la cara, la voltearon hacia la pared y pues no pude verla. Son unos sentimientos encontrados muy dolorosos para mí”, dijo entre lágrimas a medios de comunicación.

Gaby “N” podría enfrentar una pena de entre 20 y 50 años de prisión en caso de que sea declarada culpable.