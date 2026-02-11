Noroña dice que Julio Scherer debería estar preso, a propósito de lo que revela libro

El Senador sostuvo que el excosejero jurídico de López Obrador atacó con mentiras a Jesús Ramírez Cuevas, actual miembro del Gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El Senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, dijo este miércoles que Julio Scherer Ibarra, abogado y exconsejero jurídico durante la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, debería estar en la cárcel, luego de las acusaciones que hizo en su más reciente libro contra la administración del tabasqueño.

"Qué deslealtad el tipo, pues la verdad lo voy a decir, no me voy a aguantar, debería estar en la cárcel Julio Scherer Ibarra. Yo le tenía reconocimiento (...) El compañero presidente lo nombró su consejero jurídico y desde ahí tenía mucho poder y yo escuchaba muchas cosas y no decía nada y ahora que salió con este libro, con mentira y deslealtad absoluta", expresó el exlíder del Senado.

Noroña sostuvo que Scherer Ibarra mintió al acusar a Jesús Ramírez Cuevas, actual miembro del Gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de haber operado simpatías para impulsar la candidatura de la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, con un programa de compensaciones por 27 mil millones de pesos a electricistas.