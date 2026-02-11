El Senado avala en lo general la reducción de jornada a 40 horas; ya discute reservas

Pese a las demandas de sindicatos y trabajadores, la iniciativa aprobada no contempla dos días de descanso obligatorios.



-Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El Senado de la República aprobó este miércoles por unanimidad, con 121 votos a favor, el dictamen en lo general y artículos no reservados, para reformar la Constitución y reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

"Por unanimidad, con 121 votos a favor, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral", manifestó el organismo legislativo en su cuenta oficial de X.

La iniciativa para modificar el tiempo en el que las y los trabajadores deberán laborar a la semana fue aprobada por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos.

La propuesta fue planteada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre y plantea modificar el artículo 123, apartado A, de la Carta Magna, estableciendo la gradualidad en su implementación entre 2026 y 2030.