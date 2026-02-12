El Senado avala en lo general y particular reducción de la jornada laboral a 40 horas

Redacción/SinEmbargo

11/02/2026 - 6:44 pm

El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen en lo general para reformar la Constitución y reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.
Las iniciativa de reforma en materia laboral reduciría a 40 horas las jornadas de trabajo. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Pese a las demandas de sindicatos y trabajadores, la iniciativa aprobada no contempla dos días de descanso obligatorios.

-Información en desarrollo 

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El pleno del Senado de la República aprobó en lo general, lo particular y los artículos reservados del dictamen por el que se reforma la Constitución para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

"Con 103 votos a favor y 15 en contra, se aprueba, en lo particular y los artículos reservados, en los términos del dictamen por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral", manifestó el organismo legislativo en su cuenta oficial de X.

La iniciativa para modificar el tiempo en el que las y los trabajadores deberán laborar a la semana fue aprobada el día de ayer por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos y hoy se sometió a la decisión del pleno legislativo.

El Senador morenista, Óscar Cantón Zetina, aseveró que se trata de una reforma histórica por poner en la vanguardia a México en materia laboral. El legislador recodó que desde 1917 no se modificaba la legislación y ahora quedará plasmado en la Constitución que los trabajadores tendrán una jornada de 40 horas, sin disminuir su salario ni prestaciones, además de que las horas extras serán voluntarias.

Por su parte, Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que aunque en su bancada respaldan la reducción de la jornada laboral a nivel constitucional, la propuesta “tal cual está planteada no cumple con algunas demandas de las y los trabajadores de este país”, como establecer dos días de descanso, ya que uno no es suficiente para que las personas puedan recuperarse, convivir y realizar sus actividades domésticas.

La propuesta fue planteada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre y plantea modificar el artículo 123, apartado A, de la Carta Magna, estableciendo la gradualidad en su implementación entre 2026 y 2030.

¿Qué dice la reforma sobre la reducción de la jornada?

La iniciativa plantea una disminución de 48 a 40 horas semanales mediante un esquema gradual acordado entre trabajadores, empleadores y el Gobierno federal.

De acuerdo con lo estipulado, la reducción se implementará de manera gradual: en 2026 entrará en vigor y se establecerá el periodo de transición; en 2027 se fijará la disminución a 46 horas; en 2028 a 44; en 2029 a 42 y se estima que en 2030 se logre consumar la disminución a 40 horas semanales.

El 2026 funcionará como periodo de transición tras la aprobación legislativa, con la entrada en vigor de la reforma el 1 de mayo de este año y la primera reducción efectiva tendrá lugar el 1 de enero de 2027.

El acuerdo no implica la disminución de sueldos, salarios ni prestaciones, asegurando que el beneficio de trabajar menos horas se traduzca en mayor bienestar sin pérdida económica.

También se fijan límites claros con respecto a las horas extra: la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria no podrá superar las 12 horas en un sólo día, lo que evita excesos y asegura condiciones dignas para las y los trabajadores.

Sindicatos advierten que reforma no contempla dos días de descanso

Las organizaciones sindicales pertenecientes a la Mesa de Diálogo Sindical, Asociación General de las y los Trabajadores y de la Unión Nacional de Trabajadores reconocieron como un avance la jornada de 40 horas, la prohibición de disminuir salarios y prestaciones, y la restricción del trabajo extraordinario para personas menores de 18 años, pero advirtieron tener serias preocupaciones sobre el dictamen ya aprobado.

"Advertimos que el diseño propuesto incluye disposiciones que pueden debilitar la reducción efectiva del tiempo de trabajo. Se mantiene el esquema de seis días de labor por uno de descanso, sin avanzar hacia el modelo de cinco por dos con pago de 56 horas. Además, el mecanismo de implementación gradual difiere el pleno goce de la jornada de 40 horas hasta 2030, postergando una aspiración de millones de trabajadores", indicaron.

