“Amor y paz”, dice Monreal a Layda Sansores, quien le sugirió “atender su chiquero”

Redacción/SinEmbargo

11/02/2026 - 10:01 pm

Monreal llama a la unidad en Morena tras críticas de Layda Sansores.
Durante su programa Martes del Jaguar, Sansores exhortó al legislador a no intervenir en temas que, afirmó, corresponden al Poder Ejecutivo estatal. Foto: Cuartoscuro

La Gobernadora de Campeche acusó a Senador morenista de entrometerse en su administración y le pidió “cuidar su chiquero”.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a la unidad dentro del partido y envió un menaje de "amor y paz" para evitar entrar en confrontación con la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien le pidió atender su "chiquero".

“Ya Morena tiene bastantes conflictos internos como para incendiar otro. Es un momento de reflexión, no de provocación y menos de incitación a la división. No vale la pena”, expresó en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre las declaraciones de la mandataria estatal.

El legislador reiteró su respeto hacia Sansores y aseguró que no habrá ruptura entre ambos. “Cuando hay ruptura se requieren dos y yo no le entro a eso, a la división, no me interesa. Morena requiere de mucha unidad y cohesión, no de pleitos”, sostuvo.

Monreal también afirmó que este tipo de confrontaciones no benefician a la presidenta Claudia Sheinbaum, al movimiento ni al país, y envió un mensaje de “amor y paz” a los habitantes de Campeche.

Finalmente, aseguró que actúa con mesura y prudencia ante cualquier circunstancia, pues considera que prolongar los conflictos internos podría afectar al partido.

Layda Sansores pide a Monreal "atender su chiquero"

Las declaraciones ocurren luego de que la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusó a Monreal de entrometerse en su administración y le pidió “cuidar su chiquero” en lugar de opinar sobre asuntos del estado.

Durante su programa Martes del Jaguar, Sansores exhortó al legislador a no intervenir en temas que, afirmó, corresponden al Poder Ejecutivo estatal.

“Yo le pido, yo lo exhorto muy amablemente a que no se meta, donde no tiene que meterse y que mejor primero cuide su chiquero, que lo ponga en orden, porque él tiene muchas cosas que hacer (…)”, declaró.

La mandataria también señaló que Monreal protegía al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y aseguró que durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum “le hacía daño” al movimiento al emitir críticas de manera indirecta.

Asimismo, sostuvo que debe respetarse la división de poderes: “Si él es Poder Legislativo, yo soy Ejecutivo”, afirmó.

México Morena Política
