SSP de Sinaloa confirma hallazgo de camioneta con 6 cuerpos en carretera de Navolato

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó este miércoles el hallazgo de los cuerpos de seis personas que fueron encontrados en una camioneta abandonada en la entrada de San Pedro, localidad que divide geográficamente a Culiacán con la ciudad de Navolato.

Los cuerpos permanecían ocultos debajo de una lona en la parte posterior del vehículo tipo pick-up.