Radio Educación mantiene diálogo abierto con sindicato; garantiza pagos y presupuesto

Redacción/SinEmbargo

11/02/2026 - 11:06 pm

Radio Educación.
La dirección de Radio Educación, emisora dependiente de la Secretaría de Cultura, reconoció este miércoles que existen retrasos en los pagos de servicios adicionales y apoyos de transporte para su personal, pero aseguró que estos se efectuarán lo más pronto posible. Foto: Especial

La emisora aclaró que los salarios base de las y los trabajadores sí han sido pagados en tiempo y forma.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– La dirección de Radio Educación, emisora dependiente de la Secretaría de Cultura, afirmó este miércoles que mantiene diálogo con los representantes de sus trabajadores, luego de que estos anunciaran una movilización prevista para mañana jueves en las instalaciones de Arenal 40.

"Las autoridades de Radio Educación se han mantenido abiertas al diálogo con todas las representaciones sindicales, trabajadores y prestadores de servicios. La última reunión ocurrió el día de hoy, miércoles 11 de febrero", indicó la institución.

A través de un comunicado, la emisora reconoció  que existen retrasos en los pagos de servicios adicionales y apoyos de transporte para su personal, pero aseguró que estos se efectuarán lo más pronto posible.

"Algunos pagos de servicios adicionales y apoyo de transporte han presentado retrasos. Se pagarán los adeudos de todos estos compromisos en el tiempo más breve posible", señaló la dependencia.

A la par, detalló que los salarios base sí han sido pagados en tiempo y forma, y que los retrasos ocurrieron debido a la implementación de "nuevas medidas para la verificación del buen uso del presupuesto", instruidas por órganos internos de control.

La emisión del boletín ocurre luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Radio Educación (SNTRE) anunciara una movilización en las instalaciones de la calle Arenal 40 programada para mañana jueves.

Asimismo, la administración de la radio insistió en que los servicios de limpieza y vigilancia están garantizados mediante contratos vigentes.

"Con respecto a la falta de servicios mencionada en algunos medios, aclaramos que en la actualidad, tanto el servicio de vigilancia como el de limpieza se encuentran plenamente cubiertos mediante contratos vigentes, sin que se haya registrado eventualidad alguna en la prestación de los servicios", indicó.

Radio Educación defiende "uso responsable de recursos"

La respuesta oficial llega tras las denuncias del sindicato sobre posibles deficiencias en la gestión financiera. Radio Educación argumentó que durante 2025 se realizó una inversión histórica para renovar cabinas como la "José Vasconcelos" y mejorar la transmisión en FM, proceso que aún se encuentra en etapa técnica para la reubicación de su antena.

Respecto a las críticas por la reducción de coberturas en festivales culturales de renombre como el Cervantino o el de la Huasteca, la institución defendió su estrategia de austeridad:

"Se ha hecho un uso responsable de los recursos evitando duplicidad de funciones y gasto en coberturas no indispensables", justificó la emisora.

La dirección aseguró mantener una política de "puertas abiertas" y haber sostenido una reunión con los trabajadores este mismo miércoles, para explicar los trámites administrativos pendientes.

El Sindicato mantiene el llamado a la movilización para este jueves 12 de febrero, argumentando que los retrasos afectan la economía de las y los trabajadores que hacen posible la operación diaria de la "Radio Cultural de México".

Cultura México Política
