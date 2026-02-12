FBI busca pistas del secuestro de Nancy Guthrie tras interrogar y liberar a un hombre

Redacción/SinEmbargo

12/02/2026 - 3:38 am

El FBI interrogó a un hombre por el secuestro de Nancy Guthrie.
El EBI liberó a un hombre por el secuestro de Nancy Guthrie. Foto: FBI

Kash Patel declaró que los agentes del servicio de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos están investigando a más de una "persona de interés".

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- Un grupo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) rastreó el miércoles las carreteras ubicadas en las colinas cercanas a la casa de Nancy Guthrie al norte de Tucson, Arizona, luego de la liberación de un hombre que fue detenido durante una parada de tráfico cerca de la frontera con México, quien fue interrogado por la desaparición de la mujer de 84 años de edad, según información de The New York Times.

De acuerdo con el diario estadounidense, la liberación del hombre se realizó después de que el FBI hizo público un video de una persona enmascarada y armada en la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie, madre de la famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, la mañana de su desaparición. No obstante, este hecho no dejó a los investigadores más cerca de resolver este caso.

Por otra parte, medios como ABC News, CNN y TMZ citaron a un funcionario policial informado sobre la investigación que la policía se estaba preparando para buscar en un lugar asociado con el individuo, quien no fue acusado por el caso de Nancy Guthrie y tampoco es integrante de su familia, según TMZ.

El mismo medio apuntó que el secuestrador es del área de Tucson y escribió la nota de rescate que fue enviada a un par de estaciones de televisión de la ciudad de Arizona y al propio diario.

FBI está investigando a "personas de interés"

El mismo día, el director del FBI, Kash Patel, declaró para Fox News que los agentes del servicio de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos están investigando a más de una "persona de interés" por la desaparición de Nancy Guthrie, pero no ofreció más detalles al respecto.

"Estamos investigando personas que, como decimos, son de interés", comentó.

Las imágenes en blanco y negro difundidas por el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima muestran a una persona con pasamontañas, guantes, una mochila y lo que parece ser una pistola enfundada. Los investigadores afirmaron que la persona en las imágenes estaba armada y que estaba manipulando una cámara junto a la puerta principal de la casa, al norte de Tucson.

Dichas fotos representan la evidencia más sólida hasta ahora para identificar a un sospechoso o a varios. El secuestro fue hace nueve días, el 1 de febrero. La Policía dijo que la cámara del timbre de Guthrie se desconectó a la 1:47 am de esa mañana, y que su marcapasos se desconectó de su teléfono celular, lo que indica que se la llevaron de la casa, 41 minutos después.

