Comisión Ambiental anuncia mejores condiciones de aire en CdMx; descarta contingencia

Las autoridades explicaron que este jueves el pronóstico meteorológico y los modelos de calidad indican que las condiciones para la dispersión del ozono serán mejores que ayer.
Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió el miércoles no activar la segunda contingencia por ozono del año en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de advertir que en la semana del 9 al 15 de febrero se presentarían condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México (CdMx).
Por medio de un comunicado emitido a las 18:00 horas, la CAMe detalló que, con base en los datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, se alcanzó una concentración en el promedio horario de ozono de 156 partes por mil millones (ppb), según el reporte de la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía Coyoacán.
En este sentido, la Comisión Ambientes precisó que "pocos minutos después, y debido a la acción del viento y al incremento de la nubosidad, la concentración bajó rápidamente".
"Por esta razón, las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México han decidido no activar la Fase1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, de conformidad con lo que establecen los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la ZMVM", agregó la CAMe.
CAMe pronostica mayor circulación del aire este jueves
En relación al mismo anuncio, la CAMe informó que este jueves el pronóstico meteorológico y los modelos de calidad del aire indican que las condiciones para la dispersión del ozono serán mejores que las del miércoles, pues se alejará el sistema de alta presión y con ello se propicia una mayor circulación del aire.
En caso contrario, la Comisión Ambiental de la Megalópolis contempla recomendaciones para la ciudadanía como evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre.
Asimismo, la autoridad, conformada por los gobiernos de la CdMx, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, recomienda a la población no fumar, especialmente en espacios cerrados.
Consulta la nota de calidad del aire-ozono en la ZMVM
Más información: https://t.co/98JmkIdgT0#cuidemoselairequerespiramos🌬️
— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 12, 2026
Finalmente, estas algunas sugerencias para reducir la emisión de contaminantes:
- Reducir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado.
- Usar el transporte público o compartir el automóvil.
- Facilitar el trabajo a distancia, y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.
- Preferir los viajes en bicicleta o caminando.
- Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas. No cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.
- Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes.
- Revisar y reparar fugas en las instalaciones de gas LP doméstico, y en estufas y calentadores.
- Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos; al cocinar, utilizar recipientes con tapa. Verificar que, en la estufa y el calentador, la flama sea azul.