Diputados reciben reforma para reducir jornada laboral; CSP celebra avance en Senado

Kenia López Rabadán informó que el proyecto de las 40 horas será turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Trabajo de la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La minuta sobre la reforma laboral de las 40 horas ya fue recibida en la Cámara de Diputados tras su aprobación en lo general y lo particular en el Senado de la República, informó anoche la presidenta de la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, quien señaló que se turnará a las Comisiones correspondientes para su discusión.

Por medio de redes sociales, la legisladora compartió una publicación en la que se lee lo siguiente: "Informo que ya llegó a la Cámara de Diputados [como Cámara revisora] la minuta sobre la reforma constitucional en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Conforme a lo autorizado por el pleno, se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Trabajo, para continuar con el proceso legislativo respectivo".

En su publicación, López Rabadán anexó imágenes y un documento en formato PDF donde es posible leer el proyecto de decreto mediante el cual se buscan reformar y adicionar diversas disposiciones del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo el punto principal el apartado número cuatro, donde se establece que "la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la Ley".

El proyecto también determina que, en caso de aprobarse la reducción de la jornada, ésta se aplicará gradualmente a partir de 2026, cuando pasará a 48 horas semanales, hasta que en 2030 se completé la transición a las 40 horas.

No se precipitará aprobación de reforma: Monreal

Ayer, previo a ser enviada a la Cámara de Diputados la minuta sobre la reforma laboral de las 40 horas, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que al proyecto se le dará el plazo que marca la Ley, además de que no se precipitará su aprobación.

"Daremos los plazos que la Ley señala, sin precipitar la aprobación, otorgando los cinco días que establece el Reglamento y la Ley Orgánica, y que la Comisión pueda trabajar con libertad", declaró Monreal durante una rueda de prensa.

El legislador morenista añadió que en la Cámara Baja se va a privilegiar el dictamen enviado por el Senado y, sobre todo, el proyecto planteado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Para mí, yo avalo la reforma que propone la Presidenta Claudia Sheinbaum. Ustedes lo saben, no los he engañado, desde el primer día en que ella propuso esta iniciativa, yo dije que estaba de acuerdo y que iba a respaldar esta reforma, que me parece un avance significativo. Yo espero que en el pleno todos voten por este proceso legislativo de conquistas laborales en favor de los trabajadores", comentó.

Sheinbaum celebra aprobación de reducción de la jornada laboral

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la mañana de este jueves que el Senado de la República haya aprobado por unanimidad la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

"Salió por unanimidad ayer en el Senado. O sea, todo el mundo estuvo de acuerdo. Qué bueno. Cuarenta horas será en el 2030. Fue un acuerdo entre sindicatos y empleadores. Marath [Baruch Bolaños López] lo trabajó muchísimo y logró este acuerdo, y al mismo tiempo el aumento salarial del salario mínimo este año", declaró.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo recordó que la aplicación se realizará de manera gradual en los distintos sectores laborales. "Entonces el próximo año son dos horas, el 28 otras dos horas, el 29 otras dos y ya el 2030 inicia el año", explicó.

Cuando se le preguntó si más adelante se pudiera avanzar en que se establezcan dos días de descanso a la semana y no solamente la reducción de horarios, respondió: "La demanda de los trabajadores histórica había sido 40 horas y estamos cumpliendo. Es importante que además se garantiza el ingreso. No hay 40 horas a costa del salario".

Senado aprueba reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas

La iniciativa de reforma laboral mediante la cual se busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales fue discutida y avalada ayer en el Senado de la República.

Tras una intensa discusión, el proyecto se aprobó en lo general por unanimidad con 121 votos a favor, mientras que en lo particular se aprobó con 103 votos a favor y 15 en contra.

Durante la discusión de la reforma presentada en diciembre por Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, lamentó que México sea uno de los países en los que sus trabajadores laboran más y descansan menos, lo cual no implica productividad, sino, al contrario, hace que las personas padezcan más desgaste físico, emocional y social.