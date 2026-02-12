¿Doble Hoy No Circula en viernes? Así aplicará este 13 de febrero

Rodrigo Gutiérrez González

12/02/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula
El programa cambia todos los días por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar multas. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

Ante la amenaza de que se active la contingencia ambiental en el Valle de México, es importante estar informado sobre la aplicación del Hoy No Circula.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- Arranca fin de semana con el pie derecho, por eso antes de salir de casa al trabajo, a la escuela o de viaje, revisar si tu automóvil puede circular este viernes, evita multas y hasta corralón.

La aplicación del Hoy No Circula cambia todos los días, inclusive podría cambiar de un momento a otro si se activa la contingencia ambiental y se extiende la restricción vehicular,  por lo que es importante mantenerse informado.

El programa está vigente en toda la Ciudad de México, así como en los municipios conurbados del Estado de México, del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

Así aplicará el Hoy No Circula para este viernes 13 de febrero de 2026:

  • Holograma de verificación: 1 y 2.
  • Color del engomado: azul.
  • Último número de placa: 9 y 0.
  • Horario: de 5:00 horas a 22:00 horas.
Hoy No Circula Viernes
Así aplica el Hoy No Circula este viernes. Foto: CaME.

Para saber cuáles son los días en que no circula un automóvil en particular, ingresa a este link oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Sólo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Mientras que para cualquier duda sobre la aplicación del programa en el Estado de México, puedes ingresar a la página oficial en este enlace.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Hoy No Circula
Las zonas de operación del Hoy No Circula en el Estado de México. Foto: SinEmbargo.

Tradicionalmente el Hoy No Circula aplicaba en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios colindantes del Estado de México. Sin embargo, desde el pasado 1 de enero se incluyó formalmente a más zonas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, quedando en total las siguientes alcaldías y municipios.

Ciudad de México:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Zona Metropolitana del Valle de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucán
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Valle de Toluca:

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacatepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula?

Cuando se registran altos niveles de contaminación en la capital del país y en la entidad mexiquense, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) activa la contingencia ambiental que incluye una serie de medidas para mejorar la calidad del aire, entre ellas la aplicación del Doble Hoy No Circula.

En el Doble Hoy No Circula la CaMe extiende el programa a más vehículos, incluyendo aquellos que regularmente son exentos, como los que tienen holograma de verificación 0 y 00.

Cuando esto ocurre, en el mismo comunicado de activación de contingencia ambiental se precisa cuáles son los automóviles incluidos en la restricción vehicular. La CaMe suele prohibir la circulación de todos los vehículos con holograma 2, ya sea con terminación par o non en su placa de los que tienen holograma 1  y elige un engomado para aquellos con holograma 0 y 00.

Si la contaminación persiste, el programa de restricción vehicular se extiende, pero si se logra mitigar, se suspende.

Cuál es la multa por infringir el Hoy No Circula

Hoy No Circula Multas Nuevas
Nuevas multas y corralón, la sanción para los que no cumplan con el Hoy No Circula. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Es importante mencionar que no cualquier oficial o autoridad está autorizado a aplicar multas a los conductores.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, en la entidad únicamente pueden hacerlo aquellos elementos que formen parte de la Secretaría de Seguridad, así como los policías municipales, según su jurisdicción.

Mientras que en la Ciudad de México sólo pueden multarte los Policías de Tránsito que cuenten con una banda claramente identificable con la leyenda "autorizado para infraccionar".

Rodrigo Gutiérrez González

Rodrigo Gutiérrez González

Periodista egresado de la FES Acatlán. Trabajo en medios desde hace más de una década. Me gusta molestar a los poderosos.

