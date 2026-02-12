México recupera mil 126 concesiones mineras; 713 están en Áreas Naturales Protegidas

Sugeyry Romina Gándara

12/02/2026 - 8:45 am

El Gobierno de México anuncia la recuperación de mil 126 concesiones mineras
La Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 12 de febrero de 2026. Foto: Captura de pantalla

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO, Parte 3 ¬ Desplazado expone cómo las mineras corrompen y destruyen poblados

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

América Latina ante la nueva fiebre minera: extracción y disputa global

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que las concesiones mineras se han recuperado por falta de pago de derechos y otros motivos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de México informó que, a lo largo del sexenio, se han recuperado mil 126 concesiones mineras, lo cual equivale a 889 mil hectáreas, es decir, una extensión territorial similar a la de los estados de Morelos y Tlaxcala.

La información fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien señaló que las concesiones recuperadas son aquellas que "no tienen exploración, o que no han pagado los derechos, o que tienen fines solamente especulativos".

"Al día de hoy, lo que se ha recuperado equivale más o menos a 889 mil hectáreas concesionadas", señaló el funcionario desde Palacio Nacional, quien indicó que esto es resultado de la revisión de concesiones que se ha hecho desde el inicio del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, detalló que, del total de concesiones recuperadas, 713 se encontraban en 249 mil 108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas.

¿Dónde se localizan las concesiones mineras recuperadas?

De acuerdo con la información presentada en la conferencia matutina encabezada hoy por la Presidenta Sheinbaum, las concesiones mineras que se han recuperado en el actual sexenio se ubican principalmente en seis estados del país:

  • Sonora: 141 mil 408.5841 hectáreas.
  • Durango: 129 mil 741. 9850 hectáreas.
  • Coahuila: 120 mil 475.0937 hectáreas.
  • Jalisco: 72 mil 985.4438 hectáreas.
  • Zacatecas: 69 mil 602.3748 hectáreas.
  • Chihuahua: 34 mil 074.5119 hectáreas.

Otras 321 mil 223.5837 hectáreas se recuperaron en distintos puntos del país, con lo que se suma un total de 889 mil 511.5779 hectáreas de concesiones recobradas por el Gobierno federal a la fecha.

"Se ha hecho un trabajo casi en toda la República Mexicana, exceptuando Campeche, Quintana Roo y Tabasco, que virtualmente son estados que no tienen nada de minería", apuntó José Fernando Aboitiz Saro.

El Gobierno de México anuncia la recuperación de mil 126 concesiones mineras
José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía. Foto: Captura de pantalla

Explora más en estos temas
Claudia Sheinbaum México
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Un reclamo elemental de decencia

"La Universidad enfrenta una decisión que trasciende nombres: preservar la integridad de uno de sus órganos de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Nuevo (des)orden

"Nada bueno vendrá de este desorden. La invasión e intervención sucedida en Venezuela, lo que se busca...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

+ Sección

Galileo

Un estudio indicó que los niños que disfrutan la comida tienen dietas más saludables.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
2

¿Quiénes no deben vacunarse contra el Sarampión en 2026 y cuáles son las razones?

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
3

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

Noroña dice que Scherer debería estar preso.
4

Scherer debe ir preso: Noroña. Son los mismos ambiciosos de siempre: Ramírez Cuevas

Un reclamo elemental de decencia
5

Un reclamo elemental de decencia

Manuel Velasco, del Partido Verde, levantó la mano de Ruth González y la presentó como favorita para gobernar San Luis Potosí aunque su esposo ocupa el puesto.
6

Manuel Velasco da impulso al nepotismo: propone a la esposa del Gobernador para SLP

El Gobierno de México puso en marcha una plataforma digital para que la población pueda localizar los más de 21 mil módulos de vacunación contra el sarampión.
7

¿No sabes dónde vacunarte contra sarampión? SSa lanza plataforma para ubicar módulos

La Marina de México y la Guardia Costera de EU detectaron una embarcación con toneladas de cocaína.
8

La Marina de México y la Guardia Costera de EU ubican toneladas de coca cerca de isla

9

De Francia a Noruega: el caso Epstein desencadena investigaciones, caídas, renuncias…

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
10

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

11

Una de cada dos Barret .50 vendidas en EU llegan al narco en México, estima reporte

ICE, peor que la pandemia
12

ICE, peor que la pandemia

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.
13

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes.
14

¿Dónde vacunarse gratis contra el sarampión en la ciudad de San Luis Potosí?

Los Obama fueron objeto de burla y ofensa en un video publicado desde la administración del Presidente Donald Trump, lo que ha atizado el debate político en EU.
15

Los Obama pintados como simios atizan el debate sobre la decadencia en la Casa Blanca

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Gobierno de México anuncia la recuperación de mil 126 concesiones mineras
1

México recupera mil 126 concesiones mineras; 713 están en Áreas Naturales Protegidas

La reforma laboral de las 40 horas ya fue recibida en la Cámara de Diputados tras su aprobación en lo general y en lo particular en el Senado de la República.
2

Diputados reciben reforma para reducir jornada laboral; CSP celebra avance en Senado

El FBI interrogó a un hombre por el secuestro de Nancy Guthrie.
3

FBI busca pistas del secuestro de Nancy Guthrie tras interrogar y liberar a un hombre

El ISSSTE rechazó una supuesta compra de vacunas a sobreprecio.
4

El ISSSTE desmiente una supuesta compra a sobreprecio de vacunas contra el sarampión

La Marina de México y la Guardia Costera de EU detectaron una embarcación con toneladas de cocaína.
5

La Marina de México y la Guardia Costera de EU ubican toneladas de coca cerca de isla

6

Una de cada dos Barret .50 vendidas en EU llegan al narco en México, estima reporte

Radio Educación.
7

Radio Educación mantiene diálogo abierto con sindicato; garantiza pagos y presupuesto

8

Epstein trabajaba en bebés de diseño y modificación genética, según miles de correos

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.
9

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

Monreal llama a la unidad en Morena tras críticas de Layda Sansores.
10

“Amor y paz”, dice Monreal a Layda Sansores, quien le sugirió “atender su chiquero”

Dan prisión preventiva a Gaby “N” por asesinato de motociclista en Iztapalapa; definirán su situación-
11

Juez dicta prisión preventiva a mujer que arrolló y mató a motociclista en Iztapalapa

12

PODEROSOS ¬ Notarías, manchadas por cuotas y favores políticos, se abren a reforma