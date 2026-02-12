México recupera mil 126 concesiones mineras; 713 están en Áreas Naturales Protegidas

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que las concesiones mineras se han recuperado por falta de pago de derechos y otros motivos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de México informó que, a lo largo del sexenio, se han recuperado mil 126 concesiones mineras, lo cual equivale a 889 mil hectáreas, es decir, una extensión territorial similar a la de los estados de Morelos y Tlaxcala.

La información fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien señaló que las concesiones recuperadas son aquellas que "no tienen exploración, o que no han pagado los derechos, o que tienen fines solamente especulativos".

"Al día de hoy, lo que se ha recuperado equivale más o menos a 889 mil hectáreas concesionadas", señaló el funcionario desde Palacio Nacional, quien indicó que esto es resultado de la revisión de concesiones que se ha hecho desde el inicio del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, detalló que, del total de concesiones recuperadas, 713 se encontraban en 249 mil 108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas.

¿Dónde se localizan las concesiones mineras recuperadas?

De acuerdo con la información presentada en la conferencia matutina encabezada hoy por la Presidenta Sheinbaum, las concesiones mineras que se han recuperado en el actual sexenio se ubican principalmente en seis estados del país:

Sonora: 141 mil 408.5841 hectáreas.

Durango: 129 mil 741. 9850 hectáreas.

Coahuila: 120 mil 475.0937 hectáreas.

Jalisco: 72 mil 985.4438 hectáreas.

Zacatecas: 69 mil 602.3748 hectáreas.

Chihuahua: 34 mil 074.5119 hectáreas.

Otras 321 mil 223.5837 hectáreas se recuperaron en distintos puntos del país, con lo que se suma un total de 889 mil 511.5779 hectáreas de concesiones recobradas por el Gobierno federal a la fecha.