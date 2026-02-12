Autoridades del Edomex e Hidalgo recuperan planta de la cementera Cruz Azul en Tula

Redacción/SinEmbargo

12/02/2026 - 1:22 pm

Autoridades del Edomex e Hidalgo recuperan planta de la cementera Cruz Azul en Tula
Planta cementera de tula, Hidalgo, de la Cooperativa Cruz Azul. Foto: Cooperativa La Cruz Azul

La planta de la Cooperativa Cruz Azul en Tula había permanecido inactiva por más de cinco años. El operativo, ordenado por un Juez, fue encabezado por la FGJEM.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- En la madrugada de hoy, un amplio operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se llevó a cabo en la planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul, ubicada en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. La diligencia, ordenada por un Juez del Estado de México (Edomex), buscaba la restitución del inmueble en favor del grupo liderado por Víctor Manuel Velázquez, presidente del consejo de administración de la cooperativa.

El operativo inició alrededor de las 4:00 horas, con el arribo de elementos ministeriales en camionetas sin distintivos visibles, acompañados de un fuerte despliegue de seguridad. Participaron agentes de la Fiscalía del Edomex, así como apoyo perimetral de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Pobladores y testigos reportaron detonaciones de arma de fuego, ráfagas y uso posible de gas lacrimógeno durante el ingreso a las instalaciones.

Autoridades de Hidalgo confirman operativo

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo emitió un comunicado breve en el que confirmó su participación únicamente en labores de seguridad perimetral para proteger a la población, y aclaró que la diligencia fue ejecutada por la FGJEM en cumplimiento de una orden judicial emitida desde el Estado de México.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de México [FGJEM] ejecutó esta madrugada una diligencia ministerial de restitución en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, en acato a lo ordenado por un juez del Estado de México. Autoridades del estado de Hidalgo participaron en el operativo para dar seguridad perimetral a la población", indicó la Procuraduría hidalguense.

Por su parte, Víctor Manuel Velázquez anunció en un mensaje en video la recuperación exitosa de la planta, que según señaló había permanecido “secuestrada” por un grupo disidente durante más de cinco años.

En su mensaje, el presidente del consejo de administración de la cooperativa llamó a la paz y al inicio de un proceso de “refundación” de ésta.

"Hago un atento llamado a la paz social a todas las personas que fueron malinformadas, engañadas o forzadas a participar directa o indirectamente en el secuestro de esta unidad industrial. Quiero decirles que se van a recuperar las fuentes de empleos. Los verdaderos responsables ya están rindiendo cuentas ante la justicia. Tengan la certeza de que hoy comienza una nueva etapa de diálogo", mencionó el directivo.

La planta de Hidalgo lleva más de cinco años inactiva, en gran medida por la falta de suministro eléctrico y el prolongado conflicto interno por el control de la emblemática cooperativa, que incluye disputas legales, administrativas y hasta vinculadas al equipo de fútbol Cruz Azul.

