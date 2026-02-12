FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

La FGR decomisó tractocamiones, autotanques y miles de litros de hidrocarburo almacenados en distintos predios del municipio de Minatitlán.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 149 vehículos, 25 contenedores, 17 tanques de almacenamiento y 82 mil 200 litros de hidrocarburo durante cuatro cateos realizados en el municipio de Minatitlán, Veracruz.

Las diligencias forman parte de una carpeta de investigación iniciada por la probable comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

"La Fiscalía General de la República integra una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo, luego del cumplimiento de cuatro órdenes de cateo en el municipio de Minatitlán, Veracruz", señaló en un comunicado.

Los operativos fueron encabezados por el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Veracruz, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal.

Tractocamiones, autotanques y miles de litros de combustible

En el primer inmueble intervenido se localizaron 52 mil 200 litros de hidrocarburo, además de 25 tractocamiones, un camión, cuatro camionetas, 29 semirremolques tipo tanque simple, siete tipo tanque full, seis plataformas con contenedor, 10 contenedores tipo Fractank-IBC y 11 tanques fijos de almacenamiento.

En un segundo punto fueron asegurados dos tanques fijos de almacenamiento, 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques y siete tractocamiones.

En el tercer predio, las autoridades hallaron ocho semirremolques tipo tanque, dos tractocamiones, dos camiones, una camioneta, dos remolques nodriza y dos tanques fijos.

Finalmente, en una vivienda se localizaron 30 mil litros de hidrocarburo, nueve contenedores tipo IBC de material sintético, dos tanques cisterna móviles, un semirremolque tipo tanque y un camión con tanque integrado.

Los inmuebles y todo lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades.