Trump pone fin a limitación de gases efecto invernadero; sólo ha causado daños, acusa

Redacción/SinEmbargo

12/02/2026 - 3:08 pm

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó este jueves una ley para regular la emisión de gases de efecto invernadero.
El mandatario es un férreo opositor de las normas que buscan controlar el cambio climático. Foto: Li Yuanqing, Xinhua

El mandatario aseguró que la legislación representaba un "fraude" para la seguridad pública y afirmó que los combustibles fósiles "sí han salvado millones de vidas".

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó este jueves una ley aprobada bajo la administarción del expresidente demócrata Barack Obama que fijaba estándares climáticos para regular la emisión de gases de efecto invernadero.

El inquilino de la Casa Blanca aseveró que la legislación constituía una política desastrosa que causaba "graves daños" a la industria del automóvil, además de haber "elevado enormemente los precios" para los consumidores.

Donald Trump Estados Unidos Mundo
Lo dice el reportero

