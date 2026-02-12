Trump pone fin a limitación de gases efecto invernadero; sólo ha causado daños, acusa

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó este jueves una ley aprobada bajo la administarción del expresidente demócrata Barack Obama que fijaba estándares climáticos para regular la emisión de gases de efecto invernadero.

El inquilino de la Casa Blanca aseveró que la legislación constituía una política desastrosa que causaba "graves daños" a la industria del automóvil, además de haber "elevado enormemente los precios" para los consumidores.