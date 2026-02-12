La funcionaria de la CIDH que vino a un foro de la ultraderecha no lo notificó a SRE

Durante su visita, la comisionada se reunió con integrantes de la oposición en México y recibió el Premio de Derechos Humanos de la organización Demócrata Cristiana de América.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este jueves que Rosa María Payá, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que participó en el foro de ultraderecha organizado por el magnate Ricardo Salinas Pliego, no le notificó su visita al país como establece el estatuto del organismo.

"La Cancillería no recibió notificación alguna por parte de la comisionada Payá respecto del viaje que efectuó a México", indicó la SRE en un comunicado.