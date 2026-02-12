La CAMe activa contingencia ambiental en el Valle de México. ¿Qué medidas contempla?

Debido a los altos niveles de contaminación, el organismo decidió implementar el doble hoy no circula para mañana viernes 13 de febrero.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la tarde de este jueves la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), tal y como había advertido apenas hace unos días.

"A las 16:00 horas del día de hoy, se registró una concentración horaria máxima de ozono de 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México", informó en un comunicado.

La CAMe señaló que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CdMx), con base en los modelos meteorológicos, "indica que la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico que se preveía se alejaría del centro del país".

Sin embargo, explicó, "su influencia se intensificó el día de hoy, provocando en la ZMVM fuerte estabilidad atmosférica, con escasa ventilación y humedad, lo que ha favorecido el cielo despejado y la intensa radiación solar, además de que se han registrado temperaturas máximas de hasta 28 Celsius".

"La combinación de estos elementos provocó condiciones favorables para la formación y acumulación del ozono", detalló la Comisión.

Por ello, se decidió activar la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono.

El objetivo de la medida, destacó la CAMe, es "disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como reducir la generación de contaminantes".

¿Cuáles son las medidas y restricciones para la población?

La CAMe pidió a la ciudadanía mantenerse informados sobre la calidad del aire y atender las recomendaciones de salud, entre ellas:

Evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

A la par, pidió mantenerse pendientes sobre la calidad del aire, a través de la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

¿Qué autos no circulan este viernes 13 de febrero por la Contingencia?

Debido a la contingencia, la CAMe informó que mañana viernes 13 de febrero, deberán suspender la circulación, en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restringir la circulación el 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CdMx o del Edomex.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

