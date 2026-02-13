Zacatecas desmiente ataque contra la familia Aguilar; dice que fue contra policías

Las autoridades explicaron que si bien los hechos ocurrieron en un área cercana a donde se encontraba la familia del cantante, él no fue el objetivo de la agresión.

Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario General del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, rechazó este jueves la información difundida por La Jornada en la que se aseguró que un grupo de sicarios atacó con armas de grueso calibre y granadas de fragmentación a la comitiva y escoltas del cantautor Pepe Aguilar en la sierra de Villanueva. El funcionario aclaró que la agresión fue dirigida contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en la zona.