La resolución busca poner fin a la emergencia nacional que declaró el inquilino de la Casa Blanca en febrero pasado para imponer dicha medida contra su país vecino.

Los Ángeles, 12 de febrero (LaOpinión).- La Cámara de Representantes votó este miércoles para bloquear los aranceles impuestos por el Presidente Donald Trump a Canadá, en una inusual muestra de división dentro del Partido Republicano, pues seis de sus legisladores se unieron a los demócratas para aprobar una resolución que desaprueba la emergencia nacional declarada por el mandatario para justificar el aumento de tarifas comerciales.

La medida fue aprobada con 219 votos a favor y 211 en contra. Los republicanos que votaron junto a los demócratas fueron Kevin Kiley (California), Thomas Massie (Kentucky), Don Bacon (Nebraska), Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Jeff Hurd (Colorado) y Dan Newhouse (Washington). El único demócrata que votó en contra fue Jared Golden, de Maine.

La resolución busca poner fin a la emergencia nacional que Trump declaró en febrero pasado para imponer aranceles a Canadá, argumentando preocupaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Sin embargo, críticos señalan que existe poca evidencia de una crisis significativa vinculada a la frontera norte y que la cantidad de fentanilo incautada en esa zona es mínima en comparación con la frontera sur con México.

Momentos antes de la votación final, Trump lanzó una advertencia directa a los miembros de su partido a través de Truth Social. “Cualquier republicano, en la Cámara de Representantes o en el Senado, que vote en contra de los ARANCELES sufrirá las graves consecuencias en las elecciones, ¡incluidas las primarias!”, escribió el Presidente. Defendió además que los aranceles han fortalecido la seguridad económica y nacional del país.

Resolución de aranceles pasa al Senado

La resolución ahora pasa al Senado, donde ya se han aprobado previamente dos iniciativas similares con el apoyo de cuatro republicanos. No obstante, si el texto llega al despacho presidencial, se espera que Trump ejerza su poder de veto. Para anularlo, el Congreso necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, un escenario poco probable.

El Presidente de la Cámara, Mike Johnson, intentó sin éxito frenar la votación por temor a las repercusiones políticas para los republicanos, sin embargo, un grupo de legisladores de su partido se unió a los demócratas para bloquear una maniobra que habría pospuesto este tipo de votaciones hasta agosto.

Los aranceles han sido políticamente controvertidos durante el último año, incluso entre votantes republicanos. Encuestas recientes muestran divisiones dentro del movimiento conservador, mientras que los demócratas han centrado parte de su mensaje electoral en el impacto de las políticas comerciales sobre el costo de vida.

“El costo de todo se está saliendo de control y es difícil de ignorar”, afirmó el representante demócrata Morgan McGarvey. Por su parte, el congresista Richard Neal anticipó que su partido continuará impulsando votaciones similares, comenzando con Canadá y extendiéndolas a otros socios comerciales como México.

Aranceles representaron costo para el hogar promedio en EU

La votación crucial se produce después de que un nuevo informe de la Tax Foundation revelara que los aranceles de Trump le costaron al hogar estadounidense promedio mil dólares el año pasado. Se espera que el costo aumente en 2026 a mil 300 dólares si los aranceles existentes que los republicanos de la Cámara votaron hoy se mantienen.

Esta no es la primera vez que estos republicanos corruptos votan para aprobar sin más los amplios aranceles de Trump. En septiembre de 2025, los republicanos de la Cámara votaron a favor de proteger los aranceles que aumentan los precios, después de hacer lo mismo en marzo de 2025. La votación de esta noche habría protegido la supervisión necesaria hasta el verano de 2026, pero todos los demócratas y un puñado de republicanos votaron en contra.