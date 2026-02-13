Guillermo Monroy Becerril, muralista discípulo de Frida Kahlo, muere a los 102 años

A lo largo de su carrera el pintor expuso en recintos emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes, la Galería de la Plástica Mexicana.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- El pintor y muralista mexicano Guillermo Monroy Becerril falleció ayer a los 102 años en su casa de Cuernavaca, Morelos, informaron familiares del artista.

"Morelos despide a un grande del arte: Guillermo Monroy Becerril. Muralista excepcional, discípulo de Frida Kahlo y asistente de Diego Rivera, cuya vida y obra estuvieron ligadas a los pilares del arte mexicano. Nuestra solidaridad y respeto para su familia y amigos", informó el Gobierno de Morelos.

El pintor será velado hoy y mañana en la funeraria Hispano Mexicana de Cuernavaca, de acuerdo con la esquela difundida por su hijo, el guitarrista Guillermo Diego Monroy.

Morelos despide a un grande del arte: Guillermo Monroy Becerril. Muralista excepcional, discípulo de Frida Kahlo y asistente de Diego Rivera, cuya vida y obra estuvieron ligadas a los pilares del arte mexicano. Nuestra solidaridad y respeto para su familia y amigos. pic.twitter.com/pbjnguaSEt — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) February 11, 2026

¿Quién fue Guillermo Monroy Becerril?

Becerril nació el 7 de enero de 1924 en Tlalpujahua, Michoacán, y formó parte del grupo conocido como “Los Fridos”, integrado por discípulos directos de la pintora Frida Kahlo. Fue también asistente de Diego Rivera, con quien consolidó una vocación muralista profundamente ligada a las luchas sociales.

En septiembre de 2024 recibió la Medalla de Oro Bellas Artes en Artes Visuales, otorgada por el Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal). En esa ceremonia compartió el reconocimiento con la escultora Geles Cabrera y el pintor Arturo Estrada.

Monroy Becerril egresó de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, donde se formó también bajo la tutela de figuras como Feliciano Peña, Raúl Anguiano, Agustín Lazo, José Chávez Morado y Everardo Ramírez.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lamenta el fallecimiento del muralista, pintor, dibujante y grabador Guillermo Monroy Becerril, ocurrido hoy en Cuernavaca, Morelos, a los 102 años. Nacido el 7 de enero de 1924 en Tlalpujahua, Michoacán, fue alumno de… pic.twitter.com/ixBsTZJQYl — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) February 12, 2026

A lo largo de su carrera expuso en recintos emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes, la Galería de la Plástica Mexicana, el Museo Anahuacalli y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Su obra también se presentó en países como Polonia, Checoslovaquia, Alemania, Rusia, China y Estados Unidos.

Entre sus murales más representativos destacan “Belisario Domínguez” y “México 1847”, ubicados en la Escuela Primaria Belisario Domínguez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; así como “El beneficio de las vías de comunicación en la tierra”, realizado en la sede de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México.