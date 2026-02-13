¿Doble Hoy No Circula Sabatino? la restricción vehicular del 14 de febrero

Rodrigo Gutiérrez González

13/02/2026 - 3:39 pm

Hoy No Circula Sabatino
El fin de semana también aplica el Hoy No Circula. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

Los altos niveles de contaminación no paran y por ello se mantendrá las medidas de Contingencia Ambiental incluyendo cambios en la aplicación del Hoy No Circula Sabatino.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantendrá activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y con ello el Doble Hoy No Circula para el sábado.

Sin embargo, la CAMe aún no ha precisado cuál será el rol que se mantendrá este 14 de febrero en cuanto a las restricciones vehiculares se refiere. Será hasta la 20:00 horas de este viernes cuando detalle esta información o decida desactivar la contingencia y la medida se mantendrá con normalidad,

Por lo mientras, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México mantiene el rol del Hoy No Circula Sabatino de este 14 de febrero de la siguiente manera:

  • Aquellos vehículos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito de su placa sea par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8.
  • Todos los automóviles con holograma de verificación 2 foráneos, sin importar el último número de la placa u color del engomado.
  • Horario de aplicación: desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas.

Si quieres saber cuáles son los días del mes que no puedes circular, ingresa a este link oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Sólo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Y si tienes cualquier duda sobre la aplicación del programa en el Estado de México, puedes ingresar a la página oficial en este enlace.

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

Hoy No Circula
Las zonas de operación del Hoy No Circula en el Estado de México. Foto: SinEmbargo.

El programa Hoy No Circula Sabatino opera bajo reglas específicas que dependen del holograma de verificación con el que cuenta cada vehículo.

En el caso de los automóviles con holograma 1, la restricción se aplica de manera alternada según el último dígito de la placa.

  • Si termina en número impar (1, 3, 5, 7 o 9), no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.
  • Si finaliza en número par (0, 2, 4, 6 u 8), deberán suspender su circulación el segundo y cuarto sábado.

Cuando el mes cuenta con un quinto sábado, todos los vehículos con holograma 1 pueden transitar sin restricción.

Por otro lado, los autos con holograma 2 tienen prohibido circular todos los sábados, sin importar el número de terminación de placa o el color del engomado.

En contraste, los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos del Hoy No Circula en su modalidad sabatina y pueden circular con normalidad.

Las multas por violar el Hoy No Circula Sabatino

Hoy No Circula Multas Nuevas
Nuevas multas y corralón, la sanción para los que no cumplan con el Hoy No Circula. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Es importante mencionar que no cualquier oficial o autoridad está autorizado a aplicar multas a los conductores.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, en la entidad únicamente pueden hacerlo aquellos elementos que formen parte de la Secretaría de Seguridad, así como los policías municipales, según su jurisdicción.

Mientras que en la Ciudad de México sólo pueden multarte los Policías de Tránsito que cuenten con una banda claramente identificable con la leyenda "autorizado para infraccionar".

Rodrigo Gutiérrez González

Rodrigo Gutiérrez González

Periodista egresado de la FES Acatlán. Trabajo en medios desde hace más de una década. Me gusta molestar a los poderosos.

