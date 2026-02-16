Sinaloa pasa por semanas de horror con fosas, asesinatos de mineros y secuestros

Alfonso López Dávila

15/02/2026 - 9:06 pm

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que elementos de la Semar fueron agredidos a balazos durante patrullajes en El Limoncito, Sinaloa.
El enfrentamiento fue registrado por pobladores que atestiguaron los hechos. Foto: José Betanzos, Cuartoscuro

Sinaloa atraviesa una nueva ola de violencia que enluta al estado y golpea a Mazatlán, su principal destino turístico.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- A unos días de que inicie el Carnaval Internacional de Mazatlán, Sinaloa enfrenta una de las semanas más críticas en materia de seguridad en lo que va del año. El hallazgo de fosas clandestinas en Concordia con al menos 14 cuerpos, el secuestro de turistas en plena Zona Dorada y otros casos que han configurado un escenario de presión política para las autoridades estatales y federales.

Uno de los casos más graves ocurrió el 23 de enero cuando un grupo armado irrumpió en el campamento de trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, en el municipio de Concordia, y se llevó por la fuerza a 10 empleados. Durante días, la incertidumbre dominó a sus familias y a la comunidad.

El 5 de febrero, tras denuncias ciudadanas y la detención de cuatro presuntos implicados, autoridades localizaron las primeras fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, a unos 15 kilómetros del campamento. Con el paso de los días, el número de excavaciones aumentó hasta sumar seis fosas y al menos 14 cuerpos exhumados.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación de cinco de los mineros desaparecidos: Jesús Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Ángel Hernández Vélez y José Antonio Jiménez Nevárez. Otros cuerpos permanecen sin identificar, mientras continúa la búsqueda de los trabajadores restantes.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, de acuerdo con las primeras declaraciones de los detenidos, la agresión habría sido perpetrada por la facción conocida como “Los Chapitos”, cuyos integrantes presuntamente confundieron a los mineros con miembros de un grupo rival.

La zona permanece bajo fuerte resguardo de la Guardia Nacional y del Ejército. Filtros de seguridad limitan el acceso, incluso a colectivos de búsqueda que se han instalado en las inmediaciones con la esperanza de participar en las excavaciones. Madres y hermanas de personas desaparecidas en Mazatlán y otros municipios esperan información oficial, mientras denuncian que podría haber más cuerpos en el predio.

Vizsla Silver expresó públicamente su “devastación” por la pérdida de sus trabajadores y aseguró que colabora con las autoridades. Organizaciones empresariales del sector, incluida la Cámara Minera de México, exigieron que el caso no quede impune y que se garanticen condiciones de seguridad en las zonas de operación minera.

Mazatlán no escapa de violencia

Mientras Concordia enfrenta el impacto de las fosas, Mazatlán, el principal destino turístico del estado, también fue escenario de un hecho que encendió las alarmas nacionales.

La noche del pasado 3 de febrero, seis integrantes de una familia originaria del Estado de México fueron privados de la libertad por hombres armados cuando circulaban en vehículos recreativos rentados en la Zona Dorada. Los razers fueron localizados abandonados en la avenida Sábalo Cerritos gracias al rastreo satelital.

Un operativo conjunto permitió rescatar al día siguiente a una mujer de 28 años y a una niña de nueve en el poblado de El Habal. Sin embargo, cuatro hombres, Javier, Gregorio y Omar Alexis Ramírez Sabino, además de Óscar García Hernández, siguen desaparecidos.

La Fiscalía estatal informó que no se ha registrado exigencia de rescate, por lo que el delito se investiga como privación ilegal de la libertad. Las carpetas de investigación permanecen abiertas y continúan los operativos en zonas rurales y costeras.

El caso ha generado preocupación adicional debido a la cercanía del Carnaval Internacional de Mazatlán, uno de los más importantes del país, que cada año atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

SSP de Sinaloa confirma hallazgo de camioneta con 6 cuerpos en carretera de Navolato.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó este miércoles el hallazgo de los cuerpos de seis personas que fueron encontrados en una camioneta abandonada en la entrada de San Pedro. Foto: José Betanzos Zárate, Cuartoscuro

Refuerzo federal y presión política

Ante la gravedad de los hechos, el Gobernador Rubén Rocha Moya informó del despliegue de mil 600 elementos adicionales de la Secretaría de la Defensa Nacional en la entidad, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Omar García Harfuch señaló que no existían denuncias previas de extorsión por parte de la minera afectada, pero anunció que el Gabinete de Seguridad sostendrá reuniones con representantes del sector para revisar protocolos y atender posibles riesgos.

La acumulación de hechos violentos en pocos días —incluido un atentado reciente contra diputados locales en Culiacán— ha elevado la presión sobre las autoridades, que enfrentan cuestionamientos sobre la capacidad de contención en un estado históricamente marcado por la disputa entre grupos del crimen organizado.

Fichas de Búsqueda emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa.

A la par de los casos recientes, continúan abiertas otras desapariciones en el puerto, como la de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven de 21 años visto por última vez en octubre tras ingresar al baño de un establecimiento en Mazatlán.

En Concordia, las camionetas del Servicio Médico Forense entran y salen del predio de El Verde mientras colectivos de buscadoras esperan su turno. En Mazatlán, hoteles y comercios refuerzan seguridad para no frenar la llegada de turistas.

Entre el duelo por los mineros, la angustia de las familias de los turistas desaparecidos y el despliegue militar en calles y carreteras, Sinaloa transita días de tensión en los que la exigencia central se repite en comunidades rurales y zonas hoteleras por igual: localizar a los desaparecidos, esclarecer los crímenes y evitar que la violencia vuelva a imponerse sobre la vida cotidiana.

+ Sección

