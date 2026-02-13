INE en 2026: ¿Qué documentos necesitas para tramitarla si cumples 18 años?

Omar López

13/02/2026 - 9:29 am

Credencial
La credencial de elector del INE es la identificación oficial más solicitada en trámites públicos y privados. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro.

Durante este año el Instituto Nacional Electoral ampliará la lista de documentos oficiales con la que puedes registrarte al padrón de votantes.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- El trámite de la credencial de elector del Instituto Nacional Electoral (INE) es uno de los más importantes que debes de realizar al cumplir 18 años, ya que este documento es la identificación oficial más importante para registrarte en instituciones financieras y programas sociales.

“La credencial es una identificación oficial que avala la ciudadanía mexicana y que emplean millones de personas para ejercer su derecho al voto en México y en el extranjero”, se define en la plataforma oficial del INE. 

En los últimos años, el INE actualizó los documentos válidos para tramitar tu credencial para votar por primera vez como una medida para modernizar y agilizar los procesos de registro al padrón electoral. Si vas a solicitar tu INE por primera vez, te explicamos qué necesitas llevar a tu cita. 

¿Cuáles son los documentos válidos para tramitar la credencial de elector?

INE Citas
Puedes evitar largas filas registrando una cita en la plataforma oficial del INE. Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro.

De acuerdo con la plataforma oficial, los requisitos para obtener la identificación son:

Documento de nacionalidad

Para integrarte al padrón electoral es fundamental llevar un acta de nacimiento o carta de naturalización con los siguientes datos:

  • Nombre completo
  • Fecha y lugar de nacimiento
  • Sexo
  • Número de acta, folio y/o foja (es obligatorio incluir al menos uno de estos tres)
  • Año de registro
  • Libro, entidad y municipio donde se expidió
  • Nombre de la institución que expide el documento
  • Nombre del funcionario que lo firma
  • Fecha de expedición

Actualmente se puede realizar el  trámite de reconocimiento de identidad de género, solo debes presentar tu nueva acta de nacimiento donde aparezcan tu nombre y sexo actuales.

Identificación con fotografía

Anteriormente era necesario llevar a dos testigos que confirmaran tu identidad en el módulo de registro del INE, actualmente se amplió el número de documentos con fotografía que puedes llevar para cumplir con este requisito a los siguientes:

  • Cartilla del Servicio Militar Nacional
  • Pasaporte vigente
  • Cédula profesional
  • Licencia o permiso de conducir vigente

Credenciales expedidas por:

  • Instituciones del sector salud (federal, estatal o municipal)
  • Dependencias de gobierno
  • Empresas privadas que incluyan: nombre o razón social, RFC de la empresa, nombre y firma del patrón o representante, y tu nombre tal como aparece en tu acta de nacimiento
  • Escuelas públicas o privadas con reconocimiento oficial (nivel básico, medio, técnico, medio superior o superior)
  • INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos)

Documentos académicos

  • Título profesional
  • Constancia de estudios
  • Certificado de estudios
  • Diploma de estudios
  • Carta de pasante
  • Certificado de competencia laboral
  • Credencial Nacional para Personas con Discapacidad
  • Licencia de conducir física o digital

En caso de no contar con ninguno de ellos, aún puedes llevar testigos quienes responderán preguntas sobre ti y deben firmar un acta testimonial.

Comprobante de domicilio

Puedes llevar uno de los siguientes documentos para comprobar tu domicilio:

  • Comprobante de pago de servicios públicos como predial, luz o agua.
  • Comprobante de pago de servicios privados como teléfono, señal de televisión o gas.
  • Contrato de arrendamiento (debes llevar también el recibo de pago)
  • Contrato de servicio público (por ejemplo, agua potable)
  • Constancia de número oficial
  • Certificado de inscripción al Registro Público de la Propiedad.

Es importante mencionar que el comprobante de domicilio no debe tener más de 3 meses de antigüedad.

¿Cómo sacar una cita en el portal del INE?

INE Citas 2
Puedes ubicar el módulo fijo o móvil más cercano a tu domicilio en la plataforma del INE. Foto: Cuartoscuro.

Si es vas a tramitar tu credencial por primera vez o por reposición debes seguir los siguientes pasos:

Entra al portal de citas: Ingresa a la página oficial del Sistema de Citas del INE (clic aquí).

Selecciona ubicación y fecha de la cita: Selecciona el que más te convenga. Una vez elegido, aparecerá un calendario con las fechas disponibles.

Selección de Documentos: Aquí debes indicarle al sistema qué vas a llevar para que ellos validen que cumples con los requisitos.

Información personal: Llena tus datos básicos cómo nombre completo, teléfonos de contacto y, lo más importante, tu correo electrónico. Es ahí donde recibirás la confirmación de la cita.

Omar López

Omar López

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

