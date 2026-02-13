SSP desarticula célula delictiva en operativo cercano al rancho de la familia Aguilar

Las autoridades precisaron que la agresión fue dirigida contra una unidad policial en funciones y no contra particulares.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas informó este viernes la detención de un jefe de plaza y otros tres integrantes de una célula delictiva, tras el ataque registrado en inmediaciones de uno de los ranchos de la familia del cantautor Pepe Aguilar, en el municipio de Villanueva.

"La situación fue controlada de manera inmediata y se reforzó la seguridad en la zona con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno –Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ)", indicó.

En un comunicado, la dependencia detalló que los hechos ocurrieron ayer a la altura de la comunidad de Tayahua, donde elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) realizaban labores operativas y fueron objeto de una agresión armada.

Como resultado de la acción conjunta, fueron detenidos Alberto "N", de 47 años; Claudio "N", de 18 años; Juan Carrera "N", de 21 años y Flavio Alberto "N", de 38 años, este último identificado como el jefe de plaza de la célula criminal que operaba en el municipio.

Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que la agresión registrada ayer no se trató de un ataque contra la familia Aguilar.

“Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón recibieron, fueron atacados, no tenía que ver con ellos, ellos afortunadamente están bien. Desde el momento que ocurrió", explicó.

Aseguran arsenal en operativo

Durante el operativo, indicó la SSP de Zacatecas, se aseguraron tres armas largas; 10 cargadores abastecidos; cuatro chalecos balísticos; 50 estrellas metálicas conocidas como ponchallantas; 42 dosis de polvo granulado en color blanco con características similares a la metanfetamina (cristal); 26 dosis con polvo blanco con características similares a la cocaína; 36 bolsitas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Asimismo se recuperaron dos paquetes con explosivos; cordón detonante; estopines; un control detonante y una camioneta marca Chevrolet.

"Los cuatro masculinos fueron detenidos y junto con el armamento, droga, explosivos y demás indicios, puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de la investigación correspondiente", indicó la Mesa.

Las autoridades precisaron que la agresión fue dirigida contra una unidad policial en funciones y no contra particulares. Asimismo, confirmó que no se tiene registro de bajas entre los elementos de la FRIZ.

Asimismo, reiteraron que las acciones coordinadas continuarán como parte de la estrategia de seguridad para avanzar en la pacificación del estado y combatir de manera frontal a los grupos delictivos.

Desmienten ataque a escoltas de Aguilar

Ayer, el Secretario General del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, rechazó la información difundida por La Jornada en la que se aseguró que un grupo de sicarios atacó con armas de grueso calibre y granadas de fragmentación a la comitiva y escoltas del cantautor Pepe Aguilar en la sierra de Villanueva

"Si bien los hechos ocurrieron en un área cercana a donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, no se trató de un ataque en su contra. Asimismo, el cantante no se encontraba en el lugar", puntualizó el Secretario General.

Por su parte, Aguilar también rechazó ser víctima de un ataque en Zacatecas y dijo encontrase a salvo en la Ciudad de México (CdMx. No obstante, reconoció que en la zona cercana a su casa y al rancho de su hija se estaba llevando a cabo un operativo de fuerzas de seguridad.