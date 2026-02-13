“Chalamán”, familiar de “El Mencho”, es imputado en EU por narco; se declara inocente

Los cargos que enfrenta el capo contemplan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó ayer que José Luis Sánchez-Valencia, alias "Chalamán", señalado como líder de una organización criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue imputado por cuatro delitos relacionados con el trafico de sustancia por el que se declaró "no culpable" ante el Tribunal de Distrito de Seattle, luego de ser enviado desde México el mes pasado.

“Este acusado fue el líder conectado por el cártel de una violenta red de tráfico de drogas que opera en la región de South Puget Sound”, declaró el primer asistente del Fiscal federal para el Distrito Oeste de Washington, Charles Neil Floyd.

El acusado, de 58 años, es familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG, y enfrenta una imputación presentada en 2022 por conspiración para distribuir sustancias controladas y tres cargos de uso ilegal de una instalación de comunicación. Se declaró “no culpable” y su juicio fue programado ante el Juez de distrito John C. Coughenour para el 20 de abril de 2026.

“Sus llamadas telefónicas lo vinculan con la conspiración y con un líder local que recibió un disparo fuera de una casa de almacenamiento del condado de Kitsap. Nuestro objetivo en estas investigaciones es llevar a los líderes ante la justicia. Ya sea que estén aquí en Washington o en el extranjero, están tirando de los hilos para los cárteles que se benefician a costa de la vida humana en nuestra comunidad”, añadió Floyd.

Según la acusación, Sánchez-Valencia mantuvo comunicación con José Elías Barbosa, líder local de la red de drogas, quien el 28 de febrero de 2023 fue sentenciado a más de 12 años de prisión por su papel de liderazgo en una organización vinculada al CJNG. El documento judicial cita tres llamadas telefónicas entre ambos relacionadas con las actividades de la red.

Las autoridades detallaron que en noviembre de 2019 la organización recibió un cargamento de metanfetamina líquida oculto en velas. Barbosa ayudó a extraer la droga y a procesarla en un inmueble de Port Orchard, Washington. Mientras la policía vigilaba la operación, Barbosa fue herido de bala detrás de la vivienda.

De acuerdo con la investigación, las intervenciones telefónicas revelaron una cultura de violencia dentro de la organización, cuyos integrantes presuntamente perseguían a personas con deudas de droga, portaban armas de fuego y discutían secuestros, asaltos e incluso asesinatos como métodos de cobro.

"Chalamán" enfrenta hasta cadena perpetua

Los cargos contemplan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. Sánchez-Valencia formó parte de los 37 ciudadanos mexicanos buscados por delitos graves en Estados Unidos que fueron transferidos a custodia estadounidense el 20 de enero, en un proceso coordinado por la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal del Departamento de Justicia.

El caso es procesado por los fiscales federales adjuntos Amy Jaquette y C. Andrew Colasurdo. En la investigación participaron la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y el Servicio de Impuestos Internos, así como corporaciones policiales locales.

Las autoridades subrayaron que los cargos contenidos en la acusación son únicamente imputaciones y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal.