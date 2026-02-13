“Chalamán”, familiar de “El Mencho”, es imputado en EU por narco; se declara inocente

Redacción/SinEmbargo

13/02/2026 - 11:36 am

José Luis Sánchez-Valencia.
Las autoridades subrayaron que los cargos contenidos en la acusación son únicamente imputaciones y que el acusado se presume inocente. Foto: SSPC

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"El Balú", presunto jefe de plaza de La Barredora, es detenido con drogas en Tabasco

El hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", jefe de seguridad de "Los Chapitos"

SSPC defiende envío de capos a EU: "Siguen operando y armando alianzas desde prisión"

Los cargos que enfrenta el capo contemplan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó ayer que José Luis Sánchez-Valencia, alias "Chalamán", señalado como líder de una organización criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue imputado por cuatro delitos relacionados con el trafico de sustancia por el que se declaró "no culpable" ante el Tribunal de Distrito de Seattle, luego de ser enviado desde México el mes pasado.

“Este acusado fue el líder conectado por el cártel de una violenta red de tráfico de drogas que opera en la región de South Puget Sound”, declaró el primer asistente del Fiscal federal para el Distrito Oeste de Washington, Charles Neil Floyd.

El acusado, de 58 años, es familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG, y enfrenta una imputación presentada en 2022 por conspiración para distribuir sustancias controladas y tres cargos de uso ilegal de una instalación de comunicación. Se declaró “no culpable” y su juicio fue programado ante el Juez de distrito John C. Coughenour para el 20 de abril de 2026.

“Sus llamadas telefónicas lo vinculan con la conspiración y con un líder local que recibió un disparo fuera de una casa de almacenamiento del condado de Kitsap. Nuestro objetivo en estas investigaciones es llevar a los líderes ante la justicia. Ya sea que estén aquí en Washington o en el extranjero, están tirando de los hilos para los cárteles que se benefician a costa de la vida humana en nuestra comunidad”, añadió Floyd.

Según la acusación, Sánchez-Valencia mantuvo comunicación con José Elías Barbosa, líder local de la red de drogas, quien el 28 de febrero de 2023 fue sentenciado a más de 12 años de prisión por su papel de liderazgo en una organización vinculada al CJNG. El documento judicial cita tres llamadas telefónicas entre ambos relacionadas con las actividades de la red.

Las autoridades detallaron que en noviembre de 2019 la organización recibió un cargamento de metanfetamina líquida oculto en velas. Barbosa ayudó a extraer la droga y a procesarla en un inmueble de Port Orchard, Washington. Mientras la policía vigilaba la operación, Barbosa fue herido de bala detrás de la vivienda.

De acuerdo con la investigación, las intervenciones telefónicas revelaron una cultura de violencia dentro de la organización, cuyos integrantes presuntamente perseguían a personas con deudas de droga, portaban armas de fuego y discutían secuestros, asaltos e incluso asesinatos como métodos de cobro.

"Chalamán" enfrenta hasta cadena perpetua

Los cargos contemplan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. Sánchez-Valencia formó parte de los 37 ciudadanos mexicanos buscados por delitos graves en Estados Unidos que fueron transferidos a custodia estadounidense el 20 de enero, en un proceso coordinado por la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal del Departamento de Justicia.

El caso es procesado por los fiscales federales adjuntos Amy Jaquette y C. Andrew Colasurdo. En la investigación participaron la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y el Servicio de Impuestos Internos, así como corporaciones policiales locales.

Las autoridades subrayaron que los cargos contenidos en la acusación son únicamente imputaciones y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal.

Explora más en estos temas
CJNG Crimen organizado Estados Unidos
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Hernández

Novedad editorial

Por Hernández
Francisco Ortiz Pinchetti

Todos los hombres del Presidente II

"Lo que los libros y las denuncias revelan es un naufragio ético total. La realidad desborda los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Reforma Electoral, ¿perdimos compadre?

"A estas alturas del partido no está del todo claro qué Reforma Electoral quiere la Presidenta".
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Fosas que el Estado esconde, memoria que la sociedad reconstruye

"En lugares como Tetelcingo o Jojutla, las familias hicieron el trabajo que el Estado se negó a...
Por Leopoldo Maldonado
+ Sección

Opinión en Video

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

+ Sección

Galileo

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula
1

Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero por contingencia ambiental

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
2

¿Quiénes no deben vacunarse contra el Sarampión en 2026 y cuáles son las razones?

3

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

4

Novedad editorial

5

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

Todos los hombres del Presidente II
6

Todos los hombres del Presidente II

Vacunación Naucalpan
7

Vacunas contra el sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde aplicarla gratis en Naucalpan?

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
8

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

El PRIAN va a Washington.
9

El PRIAN va a Washington

10

Una de cada dos Barret .50 vendidas en EU llegan al narco en México, estima reporte

En entrevista con "Los Periodistas", Jesús Ramírez Cuevas afirmó que con la publicación de su libro, Julio Scherer Ibarra intenta generar una guerra de lodo dentro del movimiento de la 4T.
11

ENTREVISTA ¬ Scherer usa narrativas de ultraderecha y de EU contra 4T: Jesús Ramírez

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
12

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
13

ENTREVISTA ¬ La Casa Blanca sabe que las armas de EU matan mexicanos: Pérez Ricart

Los casos de Teuchitlán y Tequila son un atisbo, un destello, el barrunto de una violenta tormenta que permite observar el siniestro rostro del narcotráfico.
14

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

Desarticulan célula delictiva tras agresión contra la FRIZ en Villanueva; hay cuatro detenidos
15

SSP desarticula célula delictiva en operativo cercano al rancho de la familia Aguilar

Destacadas

Ver sección
Destacadas
José Luis Sánchez-Valencia.
1

“Chalamán”, familiar de “El Mencho”, es imputado en EU por narco; se declara inocente

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
2

ENTREVISTA ¬ La Casa Blanca sabe que las armas de EU matan mexicanos: Pérez Ricart

Desarticulan célula delictiva tras agresión contra la FRIZ en Villanueva; hay cuatro detenidos
3

SSP desarticula célula delictiva en operativo cercano al rancho de la familia Aguilar

Sheinbaum impulsa el séptimo arte con nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual.
4

Gobierno de México anuncia impulso al cine, con una Ley que abre salas y plataformas

Con más de un siglo de vida, Guillermo Monroy Becerril dejó un legado artístico marcado por el muralismo, el grabado y el dibujo
5

Guillermo Monroy Becerril, muralista discípulo de Frida Kahlo, muere a los 102 años

Agenda febrero
6

¿Qué hacer en la CdMx para celebrar el Día del Amor y la Amistad? Te contamos

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que mejoró su desempeño académico a nivel internacional en el World University Rankings by Subject 2026.
7

Becas Fundación UNAM 2026: ¿Cuáles están disponibles y dónde registrarte?

Toman Homan anunció el fin de la operación migratoria de ICE en Minnesota.
8

Homan anuncia fin de operación migratoria de ICE en Minnesota luego de 2 asesinatos

La Cofepris alertó por el uso de 19 ventiladores.
9

La Cofepris pide a hospitales dejar de usar 19 ventiladores por riesgo a la salud

Ebrard anunció un acuerdo comercial con la UE.
10

Ebrard anuncia acuerdo comercial con UE para reducir riesgos por aranceles de Trump

La Cámara de Representantes frenó los aranceles de Trump a Canadá.
11

Cámara de Representantes frena aranceles de Trump a Canadá con apoyo de republicanos

En entrevista con "Los Periodistas", Jesús Ramírez Cuevas afirmó que con la publicación de su libro, Julio Scherer Ibarra intenta generar una guerra de lodo dentro del movimiento de la 4T.
12

ENTREVISTA ¬ Scherer usa narrativas de ultraderecha y de EU contra 4T: Jesús Ramírez