Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes deben registrarse del 16 al 22 de febrero?

El programa tiene el objetivo de apoyar económicamente a mujeres de más de 60 años que aún no acceden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas del Gobierno de México enfocado en mejorar la situación de protección social de todas las mujeres de 60 a 64 años de edad en adelante con un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos.

En la conferencia matutina del pasado 9 de febrero, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que esta semana se distribuirán las tarjetas del Banco del Bienestar a las personas que se inscribieron en diciembre de 2025. Asimismo, dio a conocer que el lunes 16 de febrero iniciará una nueva etapa de registro para futuros beneficiarios.

Al igual que otros programas sociales del Gobierno de México, el registro de la Pensión de Mujeres Bienestar se realiza en citas presenciales determinadas por la inicial de tu primer apellido. Si quieres recibir el apoyo a continuación te explicamos qué día debes acudir al módulo de registro.

Calendario de registro de febrero 2026

De acuerdo con la inicial de tu apellido, debes acudir en las siguientes fechas:

Lunes 16 de febrero: A, B, C.

Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H.

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M.

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

La secretaria del Bienestar aclaró que las oficinas brindan servicio de lunes a domingo en el horario de 10:00 a las 16:00 horas.

Puedes localizar el módulo más cercano a tu domicilio ingresando a la plataforma oficial del Gobierno de México. (Clic aquí).

¿Cómo puedo registrarme en el programa?

Al acudir al módulo es importante que lleves los siguientes documentos:

Identificación oficial: INE, Pasaporte, Cédula Profesional o Credencial del INAPAM.

CURP: Debe ser la versión más reciente (puedes descargarla gratis en línea).

Acta de Nacimiento: Que sea legible.

Comprobante de domicilio: No mayor a 6 meses (luz, agua, gas, teléfono o predial).

Teléfono de contacto: Es vital dejar un número de celular y uno de casa, ya que ahí te avisarán por SMS cuándo recoger tu tarjeta.

Al llegar al módulo, el personal te entregará una hoja llamada Formato Único de Bienestar. Deberás llenarla con tus datos y firmarla. Asegúrate de revisar que tu nombre y teléfono estén escritos correctamente ya que algún error puede retrasar tu proceso de registro.

Si por cuestiones de salud o movilidad no puedes acudir al módulo, un familiar o persona de confianza puede llevar tus documentos y solicitar una visita domiciliaria. Personal de la Secretaría acudirá directamente a tu casa para concluir el registro.

La evolución de la Pensión Mujeres Bienestar

Este programa social del Gobierno de México está enfocado en brindar un apoyo económico directo a mujeres adultas de 3 mil 100 pesos bimestrales para mejorar su calidad de vida y reconocer su contribución a la sociedad y a sus familias.

La Pensión Mujeres Bienestar forma parte de los nuevos programas sociales del Gobierno de México coordinados por la Secretaria del Bienestar desde 2024, como parte del lema “Tiempo de Mujeres” de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El esquema del programa se implementó como un "puente" para garantizar un ingreso básico antes de que las beneficiarias alcancen los 65 años, edad en la que automáticamente pasan a formar parte de la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores.