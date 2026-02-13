Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

Rodrigo Gutiérrez González

13/02/2026 - 12:22 pm

centenario-oro-onza-plata
En México hay una lista de vendedores autorizados de las monedas de oro y plata. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

El valor del centenario de oro y la onza de plata sufrió una ligera depreciación al cierre de la semana. estabilizándose tras semanas de volatilidad.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).-  El precio de las monedas de oro y plata cerró la semana con una ligera baja entre la liste de vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico).

El centenario de oro cotizó a la baja al rededor, perdiendo un punto porcentual de su valor y registrando un precio máximo de poco más de 112 mil pesos.

Por su parte, la onza de plata sufrió cotizaciones mixtas pero más inclinadas a la baja, con un retroceso de hasta más de 4 por ciento y un precio máximo que superó los mil 600 pesos.

Aquí está uno a uno el precio oficial de los centenarios de oro y las onzas de plata este viernes 13 de febrero de 2026:

Cuál es el precio de los centenarios de oro y onzas de plata hoy

Oro y plata
Diversos factores tanto nacionales como internacionales afectan el valor de estas piezas. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

Banorte:

Centenario de oro:

  • 93 mil 500 pesos en compra.
  • 110 mil 628 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 179.25 pesos en compra.
  • Mil 689.60 pesos en venta.

Banorte fue el único vendedor autorizado que registró alzas tanto en oro como en plata al cierre de la semana. En el precio del centenario registró un aumento de 240 pesos en la compra, mientras que a la venta la cotización subió 60 pesos. En el caso de la onza el valor subió 43.90 pesos  a la compra y 42.35 pesos a la venta.

BBVA:

Centenario de oro:

  • 98 mil pesos en compra.
  • 112 mil 500 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 280 pesos en compra.
  • Mil 575 pesos en venta.

En BBVA la moneda de oro bajó mil pesos en compra y 100 pesos en venta, en comparación con la cotización del lunes. Por su parte, la pieza de plata disminuyó 20 pesos en compra y 25 pesos en venta.

Banamex:

Centenario de oro:

  • 93 mil 800 pesos en compra.
  • 106 mil 800 pesos en venta.

En Banamex, donde sólo se oferta oro, sus precios registraron una baja de mil 100 pesos tanto en venta como en compra, en los últimos días.

Banco Azteca:

Onza de plata:

  • Mil 282 pesos en compra.
  • Mil 482 pesos en venta.

Banco Azteca, que únicamente cuenta con plata, reportó una baja semanal de 57 pesos tanto en venta como en compra.

Banregio:

Centenario de oro:

  • 111 mil 507 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 523 pesos en venta.

Finalmente, en Banregio, donde sólo vende y no se compra, cada pieza de oro subió 483 pesos y la de plata ocho pesos.

¿Dónde se vende el centenario de oro y la onza de plata más barato?

Este viernes, BBVA se posiciona como el banco con los precios más bajos para el centenario de oro en compra, mientras que Banamex en venta. En contraste, Banorte registra los precios más altos de compra y venta.

En cuanto a la onza de plata, los precios más bajos se encuentran en Banco Azteca para compra y venta. Por otro lado, Banorte exhibe los precios más altos tanto de compra y Banorte para venta.

¿Cuáles con los vendedores autorizados de centenarios de oro y plata?

Monedas de oro y plata
Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de centenarios de oro y plata. Infografía: SinEmbargo.

Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de los centenarios de oro y las onzas de plata en el país, esta se encuentra conformada principalmente por sucursales bancarias, pero también por casas de cambio. La lista es la siguiente:

  • Banorte
  • Banregio
  • BBVA
  • Casa de Moneda
  • Mide
  • Soluciones Ecológicas en Metales
  • Monedas Briggs

El centenario de oro y la onza de plata no son las únicas piezas de estos metales preciosos que puedes comprar. En Banxico hay una larga lista de colecciones que puedes consultar y adquirir a través de su página oficial y sucursales.

