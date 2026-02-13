Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

Redacción/SinEmbargo

13/02/2026 - 2:08 pm

VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
Estudiante de secundaria apuñalado en Tláhuac presenta dos perforaciones pulmonares. Foto: Capturas de pantalla

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ Vendedora golpea a guardia de seguridad afuera de hospital del IMSS Bienestar

VIDEO ¬ "Lady Pavo" ocasiona riña en supermercado de la CdMx por colarse en la fila

VIDEO ¬ El exgobernador de Querétaro se pelea en bar; fue “para proteger a una mujer”

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

El presunto agresor fue identificado como Diego “N”, de 14 años, quien fue detenido en el lugar por agentes de la SSC.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Un estudiante de 15 años, identificado como Jeremy, permanece en estado grave luego de ser apuñalado por uno de sus compañeros a las afueras de la Escuela Secundaria Diurna número 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió la tarde del miércoles 11 de febrero, durante el cambio de turno entre los horarios matutino y vespertino, en el plantel ubicado en la colonia La Conchita.

Según explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la agresión comenzó como una riña afuera de la escuela; sin embargo, uno de los involucrados sacó un arma blanca y lesionó a Jeremy en varias ocasiones en el abdomen y la espalda baja. El hecho fue grabado por otros estudiantes y el video se difundió rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa cómo varios alumnos presencian y alientan la pelea, mientras algunos lanzan insultos contra la víctima.

Tras la agresión, el adolescente fue trasladado de emergencia al Hospital General de Tláhuac, presuntamente en un vehículo particular debido a la tardanza de una ambulancia. El jueves fue llevado al Hospital Pediátrico de Legaria, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, debido a que el primer nosocomio no contaba con el equipo necesario para su atención especializada.

Agresor de Jeremy es detenido

El presunto agresor fue identificado como Diego “N”, un menor de 14 años, quien fue detenido en el lugar por agentes de la SSC y presentado ante el Ministerio Público por el delito de lesiones calificadas. De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, al adolescente se le aseguró una navaja curva. Su situación jurídica será determinada conforme a la Ley para Adolescentes.

La familia del menor agredido solicitó que el caso sea reclasificado como intento de homicidio y mo únicamente como lesiones

De acuerdo con su abuela de Jeremy, Guadalupe Mendoza, el adolescente presenta tres perforaciones en el pulmón, dos de ellas no detectadas inicialmente, así como lesiones en el tórax que afectaron un riñón y parte del intestino; además, le fue retirado el apéndice.

Explora más en estos temas
CdMx México Viral
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Hernández

Novedad editorial

Por Hernández
Francisco Ortiz Pinchetti

Todos los hombres del Presidente II

"Lo que los libros y las denuncias revelan es un naufragio ético total. La realidad desborda los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Reforma Electoral, ¿perdimos compadre?

"A estas alturas del partido no está del todo claro qué Reforma Electoral quiere la Presidenta".
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Fosas que el Estado esconde, memoria que la sociedad reconstruye

"En lugares como Tetelcingo o Jojutla, las familias hicieron el trabajo que el Estado se negó a...
Por Leopoldo Maldonado
+ Sección

Opinión en Video

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

+ Sección

Galileo

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula
1

Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero por contingencia ambiental

2

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
3

¿Quiénes no deben vacunarse contra el Sarampión en 2026 y cuáles son las razones?

Cuba está sin oxígeno. La ONU exige fin del embargo, pero la diáspora cubana aprieta
4

Cuba está sin oxígeno. La ONU exige fin del embargo, pero la diáspora cubana aprieta

5

Novedad editorial

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
6

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

7

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

8

Una de cada dos Barret .50 vendidas en EU llegan al narco en México, estima reporte

El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) publicó este jueves nuevos indicios del presunto secuestrador de Nancy Guthrie.
9

FBI revela nueva evidencia del caso Nancy Guthrie; eleva recompensa a 100 mil dólares

En entrevista con "Los Periodistas", Jesús Ramírez Cuevas afirmó que con la publicación de su libro, Julio Scherer Ibarra intenta generar una guerra de lodo dentro del movimiento de la 4T.
10

ENTREVISTA ¬ Scherer usa narrativas de ultraderecha y de EU contra 4T: Jesús Ramírez

El PRIAN va a Washington.
11

El PRIAN va a Washington

Vacunación Naucalpan
12

Vacunas contra el sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde aplicarla gratis en Naucalpan?

Todos los hombres del Presidente II
13

Todos los hombres del Presidente II

centenario-oro-onza-plata
14

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

Desarticulan célula delictiva tras agresión contra la FRIZ en Villanueva; hay cuatro detenidos
15

SSP desarticula célula delictiva en operativo cercano al rancho de la familia Aguilar

Destacadas

Ver sección
Destacadas
VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
1

Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

El Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro lanzó este viernes la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada (MI) para los más de cuatro millones de usuarios.
2

El Metro de la CdMx lanza la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada. ¿Cómo funciona?

Cuba está sin oxígeno. La ONU exige fin del embargo, pero la diáspora cubana aprieta
3

Cuba está sin oxígeno. La ONU exige fin del embargo, pero la diáspora cubana aprieta

José Luis Sánchez-Valencia.
4

“Chalamán”, familiar de “El Mencho”, es imputado en EU por narco; se declara inocente

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
5

ENTREVISTA ¬ La Casa Blanca sabe que las armas de EU matan mexicanos: Pérez Ricart

Desarticulan célula delictiva tras agresión contra la FRIZ en Villanueva; hay cuatro detenidos
6

SSP desarticula célula delictiva en operativo cercano al rancho de la familia Aguilar

Sheinbaum impulsa el séptimo arte con nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual.
7

Gobierno de México anuncia impulso al cine, con una Ley que abre salas y plataformas

Con más de un siglo de vida, Guillermo Monroy Becerril dejó un legado artístico marcado por el muralismo, el grabado y el dibujo
8

Guillermo Monroy Becerril, muralista discípulo de Frida Kahlo, muere a los 102 años

Agenda febrero
9

¿Qué hacer en la CdMx para celebrar el Día del Amor y la Amistad? Te contamos

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que mejoró su desempeño académico a nivel internacional en el World University Rankings by Subject 2026.
10

Becas Fundación UNAM 2026: ¿Cuáles están disponibles y dónde registrarte?

Toman Homan anunció el fin de la operación migratoria de ICE en Minnesota.
11

Homan anuncia fin de operación migratoria de ICE en Minnesota luego de 2 asesinatos

La Cofepris alertó por el uso de 19 ventiladores.
12

La Cofepris pide a hospitales dejar de usar 19 ventiladores por riesgo a la salud