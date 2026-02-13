Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

El presunto agresor fue identificado como Diego “N”, de 14 años, quien fue detenido en el lugar por agentes de la SSC.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Un estudiante de 15 años, identificado como Jeremy, permanece en estado grave luego de ser apuñalado por uno de sus compañeros a las afueras de la Escuela Secundaria Diurna número 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió la tarde del miércoles 11 de febrero, durante el cambio de turno entre los horarios matutino y vespertino, en el plantel ubicado en la colonia La Conchita.

Según explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la agresión comenzó como una riña afuera de la escuela; sin embargo, uno de los involucrados sacó un arma blanca y lesionó a Jeremy en varias ocasiones en el abdomen y la espalda baja. El hecho fue grabado por otros estudiantes y el video se difundió rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa cómo varios alumnos presencian y alientan la pelea, mientras algunos lanzan insultos contra la víctima.

Tras la agresión, el adolescente fue trasladado de emergencia al Hospital General de Tláhuac, presuntamente en un vehículo particular debido a la tardanza de una ambulancia. El jueves fue llevado al Hospital Pediátrico de Legaria, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, debido a que el primer nosocomio no contaba con el equipo necesario para su atención especializada.

Agresor de Jeremy es detenido

El presunto agresor fue identificado como Diego “N”, un menor de 14 años, quien fue detenido en el lugar por agentes de la SSC y presentado ante el Ministerio Público por el delito de lesiones calificadas. De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, al adolescente se le aseguró una navaja curva. Su situación jurídica será determinada conforme a la Ley para Adolescentes.

La familia del menor agredido solicitó que el caso sea reclasificado como intento de homicidio y mo únicamente como lesiones

De acuerdo con su abuela de Jeremy, Guadalupe Mendoza, el adolescente presenta tres perforaciones en el pulmón, dos de ellas no detectadas inicialmente, así como lesiones en el tórax que afectaron un riñón y parte del intestino; además, le fue retirado el apéndice.