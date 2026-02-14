Trump intenta matar a Cuba por asfixia, mientras en México se organiza colecta masiva

Montserrat Antúnez

14/02/2026 - 12:05 am

Un hombre camina mientras un automóvil antiguo circula por una calle en La Habana, capital de Cuba, el 7 de febrero de 2026.
Mexicanos impulsan una campaña para apoyar a Cuba con víveres ante la crisis energética que atraviesa el país por el bloqueo económico que intensificó EU. Foto: Joaquín Hernández, Xinhua.

Colectivos y cubanos que residen en México llamaron a recolectar víveres durante los próxima días para enviarlos a la isla con la ayuda que otorga el Gobierno mexicano.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).– Mexicanos y colectivos de cubanos que viven en el país convocaron a participar en campañas de acopio de alimentos e insumos médicos en distintas partes del país para hacer frente a la crisis humanitaria en la isla, que se ha agravado por el bloqueo económico y financiero que el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos (EU) ordenó intensificar.

El bloqueo petrolero y la orden ejecutiva que Trump firmó el 30 de enero para amenazar con imponer aranceles a los productos de los países que comercialicen combustible con Cuba ponen en riesgo actividades vitales en la isla como la producción de alimentos básicos y el transporte.

“El hecho de que no haya petróleo en Cuba paraliza al país por completo. [Impide] que la gente tenga acceso al agua porque no hay electricidad para que las bombas la generen, para que la gente pueda conservar el poco o mucho alimento que consiga. Porque no hay luz, el refrigerador no funciona, los niños no pueden estar en las escuelas, en los hospitales no se pueda dar la atención que se merecen pacientes especializados, como diálisis; la gente no se puede transportar a su trabajo, las fábricas no funcionan... Es una parálisis. Es de verdad un crimen de lesa humanidad”, expuso en entrevista Olivia Garza, viceoordinadora de la Asociación de Cubanos Residentes en México Jose Martí, creada desde 1979.

La labor de este y otros colectivos se intensificó durante la pandemia por COVID-19, cuando, durante su primer periodo presidencial, Trump también endureció el cerco a Cuba. En ese periodo, los grupos organizados en México recolectaron suministros básicos, como jeringas.

La iniciativa "De pueblo a pueblo acabemos con el bloqueo", que iniciará el 14 de febrero hasta el 22 de febrero en la Ciudad de México y distintos estados, llama a la población a donar víveres y medicamentos bajo la premisa de que no se trata de caridad, sino de responder a la ayuda histórica que Cuba ha brindado a México y al mundo, por ejemplo, a través de brigadas médicas, programas culturales y de alfabetización.

En cuanto a alimentos, solicitan productos no perecederos, enlatados o sellados al vacío, con énfasis en leche en polvo para niños, aceite, frijol, arroz, lentejas, atún y sardinas, además de espagueti. En el rubro de medicinas y material médico, solicitan material quirúrgico, medicamentos para la gripa y antipiréticos, pastillas para la presión arterial, jeringas de 3 y 5 ml, guantes de látex, kits para transfusión de sangre, paracetamol, aspirina y prednisona de 20 mg

La iniciativa ha sido replicada por Morena, que anunció centros de acopio en prácticamente todos los estados. Garza detalló que para las personas fuera de la Ciudad de México que desean colaborar con la campaña de la asociación pueden realizar la recolección por su cuenta y transportar los víveres a al Zócalo capitalino a más tardar el 22 de febrero, para que la asociación pueda incluirlos en el traslado final a Cuba a través de su convenio con el gobierno.

Por su parte, el Gobierno de México se ha pronunciado en contra las sanciones impuestas por EU. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo las calificó de "muy injustas", como un intento de "ahorcar" al pueblo cubano y reafirmó esta semana que México seguirá mostrando su respaldo a la isla.

El bloqueo afecta a todos en Cuba

Un ejemplo de ello es que el pasado 8 de febrero partieron del puerto de Veracruz a Cuba dos buques con más de 814 toneladas de víveres. Miguel Díaz-Canel, el Prediente cubano, agradeció los insumos al destacar que son una muestra de la historia de solidaridad y amistad entre ambos países.

Olivia Garza destacó que el bloqueo de EU no afecta sólo a los políticos con los que Trump discrepa, sino a toda la población.

“Estados Unidos habla de los derechos y este bloqueo es la mayor violación de los derechos humanos de todo un pueblo porque estas medidas de asfixia no afectan a la dirigencia cubana, si no a toda la población. Es un crimen que no no podemos permitir”, expuso.

Aun con el respaldo fuera de la isla, Cuba hace frente a una crisis energética. La falta de combustible, que se agravó desde inicios de año con el secuestro del Gobierno estadounidense al Presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de la isla, y que llevó al corte del flujo de petróleo desde ese país, ha provocado apagones masivos de hasta 20 horas diarias que paralizan provincias enteras.

La crisis sigue escalando por lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió frenar las restricciones petroleras. A la par, la diáspora cubana en Florida, liderada por figuras como el Secretario de Estado estadounidense,  Marco Rubio, defiende la política de dejar sin petróleo a Cuba, parar los viajes y el envío de dinero.

Así lo dijo la congresista republicana María Elvira Salazar, quien llamó en enero a las personas cubanas en el extranjero a dejar de enviar dinero a sus familiares en Cuba.

“Constantemente Trump ha estado bloqueando todo intento de comercio normal que puede establecer Cuba con el único objetivo de crear condiciones de desesperación y de sufrimiento de la población cubana para que se alcen y entonces haya una subversión del orden interno, es decir, un cambio de régimen. Eso es lo que le apuesta a Trump, eso es lo que está realmente detrás de todas estas medidas, incluso de este cerco petrolero, que es, como ellos han dicho y como también lo manifiesta todo este grupo cubano-americano, esta mafia que maneja el lobby cubano-americano en el sur de  Florida, que ya es hora de que caiga el ‘castrocomunismo’, como ellos le llaman. Es la idea: asfixiar al pueblo cubano”, opinó la activista Olivia Garza.

Una historia de solidaridad con Cuba

Esta no es la primera vez que México se solidariza con Cuba, lo ha hecho desde hace décadas; es el único país que condenó el bloqueo estadounidense desde sus inicios, además de apoyar a revolucionarios cubanos antes del inicio de la Revolución de 1959.

Christian Nader, historiador y analista geopolítico, mencionó que aunque inicialmente México buscó enviar hidrocarburos, lo más necesario en la isla, y luego reculó la amenaza de aranceles desde EU, la decisión del Gobierno de enviar ayuda humanitaria envía “un mensaje de dignidad”.

El historiador destacó la importancia de este mensaje en un contexto donde EU no sólo ameniza a México con intervenir a través del envío de militares para enfrentar a grupos del crimen organizado, ya bombardeó a inicios de año Venezuela.

“Parte del proceso de apoyo del pueblo mexicano es porque entiende que la agresión contra Cuba es una agresión multinacional, una agresión regional, una agresión en contra de toda América. Hay una conciencia de lo que está pasando a nivel regional y [quienes se solidarizan con Cuba] saben que por lo menos el primer paso en contra del imperio es ser conscientes de las acciones desde EU y la ayuda inmediata a Cuba”, mencionó.

Esta semana, en medio de la tensión, la visita a México de Rosa María Payá, comisionada de la CIDH, generó una polémica porque se reunió en secreto con sectores de la derecha y participó en foros organizados por la Universidad de la Libertad, del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Durante su estancia, de acuerdo con reportes del diario La Jornada, Payá criticó el envío de ayuda humanitaria desde México y pidió que ningún país sustituya el subsidio que Venezuela ya no puede proveer, un mensaje que ha sido respaldado por figuras del PAN, como Mariana Gómez del Campo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó que no se notificara la visita de Payá, quien por su cargo en la CIDH está obligada a seguir protocolos internacionales. Olivia Garza y Christian Nader coincidieron por separado que ante el "imperialismo" que defiende Donald Trump, las campañas de respaldo ciudadano son esenciales.

Montserrat Antúnez

Montserrat Antúnez

Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos. Conductora del programa En Defensa del Consumidor y el noticiero Dos con Todo, junto a Dulce Olvera, en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

