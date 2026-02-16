Therians y Furrys: ¿Cuáles son las diferencias principales entre ambas comunidades?

Omar López

16/02/2026 - 12:00 pm

Therian y furry
Los therian ganaron popularidad en la última semana en redes sociales. Foto: Imagen Ilustrativo SinEmbargo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Qué hacer en la CdMx para celebrar el Día del Amor y la Amistad? Te contamos

¿Quieres aprender del universo y dinosaurios? El Museo de Historia Natural te espera

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Las características y vestimenta de los integrantes de estos grupos ha causado confusión entre los usuarios de redes sociales en los últimos días. 

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- En la última semana, circularon en las redes sociales diferentes imágenes y videos con términos como “Therians”, “furrys” o “quadrobics” asociados a personas disfrazadas con antifaces o trajes de animales, algunos se volvieron tendencia con miles de visualizaciones.

En uno de los videos más virales se observa como un perro muerde a una chica con antifaz de lobo mientras gateaba, situación que despertó muchas dudas entre los usuarios de redes sociales, despertando múltiples debates éticos y sociales en internet.

El origen de los videos pertenecen a los “therian”, una comunidad en crecimiento que existe desde finales de los 90. A continuación te explicaremos más sobre ellos y también cuáles son las diferencias con los “furrys” otro de los grupos que han aumentado su popularidad en los últimos años.

¿Qué son los Therians?

Los therians se identifican con un símbolo con un círculo y un triangulo. Foto: Captura de Pantalla/ X

El término Therian (abreviatura de teriantropía) se refiere a personas que se identifican de manera integral, ya sea psicológica o espiritualmente, como un animal. A diferencia de un simple gusto o pasatiempo, ser Therian implica sentir que la esencia interna o la identidad propia no coincide totalmente con la especie humana, sino que pertenece a una criatura de la Tierra, como un lobo, un gato o un ave.

“Los therians suelen experimentar una profunda conexión psicológica y emocional con sus identidades animales. Creen que son los propios animales. Si bien algunos therians usan una máscara o cola de therian durante su día, disfrazarse no forma parte necesariamente de su identidad interior”, explica el sitio The Therian Guide, uno de los foros más grandes de la comunidad.

Es importante destacar que los Therians son plenamente conscientes de que poseen un cuerpo humano y viven sus vidas dentro de la sociedad moderna y no sufren de un delirio clínico ni creen que pueden transformarse físicamente, situación que no todos conocen y ha causado malas interpretaciones sobre la comunidad en internet.

Al principio, los miembros se llamaban a sí mismos "weres" (del inglés werewolf). Sin embargo, como muchos no se identificaban con lobos, sino con gatos, aves o reptiles, adoptaron el término "therianthrope" (del griego therion "bestia" y anthropos "humano") para ser más inclusivos.

Las diferencias principales entre Therians y Furrys

Therian y furry 3
Las comunidades tienen diferencias muy puntales. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

El Furry es un fandom o subcultura basada en el gusto por los animales antropomórficos (animales que caminan, hablan o tienen rasgos humanos, como en Zootopia o el Rey León). Esta comunidad ya forma parte de la cultura de internet, por lo que algunos usuarios los asocian con los therians, sin embargo, tienen las siguientes diferencias:

Identidad: Mientras ser therian es una identidad interna e involuntaria. La persona no "elige" ser un animal; siente que su esencia, mente o espíritu se relaciona con uno. Por el contrario, los furrys se centran más en el diseño artístico de animales antropomórficos basados en sus gustos personales.

El uso de disfraces: Entre los furrys el uso del fursuit (disfraz de animal completo) es una parte muy visible del hobby para quienes pueden costearlo. Se usa para actuar, ir a convenciones o simplemente por arte. En cambio, no todos los therians necesitan disfrazarse como parte de su conexión animal.

 La visión del animal: Para un furry, el animal es un concepto estético o narrativo (un animal que se comporta como humano). Para un therian, el animal es una realidad instintiva. (un humano que siente que debería comportarse o tener el cuerpo de un animal salvaje).

Es importante mencionar que una persona puede ser ambas cosas a la vez, pero son comunidades con reglas y orígenes diferentes.

Explora más en estos temas
Redes Sociales
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Omar López

Omar López

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Cuba, México y el pragmatismo del poder en el Caribe

"Las asimetrías de poder en el hemisferio siguen marcando el margen de acción de países como México...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Bad Bunny: ¿irreverencia efímera?

"Idioma, cultura, mensaje e iconografía latina tapizaron el escenario del Super Tazón en un momento sensible para...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Enfrentar al bully imperial que amenaza AL

"La reafirmación imperial de Estados Unidos con el gobierno de Trump no está siendo resistida ni enfrentada...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

IA Universitaria

"Yo no querría que el cardiólogo que me atienda dentro de muchos años hubiera pasado algunas de...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Un plan mayor
Por Alejandro Páez Varela

Un plan mayor

Alter ego
Por Muna D. Buchahin

Alter ego

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

+ Sección

Galileo

Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad.

¿Existen los extraterrestres? Obama dice que "son reales", pero nunca los ha visto

Eclipse solar anular

¿Cómo será el eclipse solar del martes 17 de febrero 2026?

Las extensiones de cabello se han convertido en un básico de belleza: permiten cambiar de look, alargar, dar volumen y jugar con el color sin tocar el pelo.

¿Usas extensiones de cabello? ¡Ojo! Estudio identifica sustancias químicas peligrosas

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
1

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

centenario-oro-onza-plata
2

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

Eclipse solar anular
3

¿Cómo será el eclipse solar del martes 17 de febrero 2026?

Claudia Sheinbaum reveló que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, no quiso agregar el papel de las mujeres en la Historia en los libros.
4

La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado

5

La televisión se quedó como un poder impune y sin gobierno, alertan especialistas

6

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

El movimiento de izquierda no debe ver las campañas recientes como coincidencias o como impulsos aislados. Son parte de un plan mayor.
7

Un plan mayor

Ángela Vergara, Congresista de Colombia que apoya a Trump, se volvió el blanco de críticas tras revelar que su hijo fue detenido en EU por agentes de ICE.
8

El ICE detiene a hijo de una Congresista colombiana proTrump; ella pide ayuda a Petro

Violencia letal y federalismo
9

La matanza en Sinaloa da dinero a las armerías de EU: detectan corredor desde Arizona

Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad.
10

¿Existen los extraterrestres? Obama dice que "son reales", pero nunca los ha visto

Hoy No Circula
11

Doble Hoy No Circula en CdMx y Edomex: así aplica este 16 de febrero por contingencia

La esquiadora Sarah Schleper es descalificada
12

La mexicana Sarah Schleper es descalificada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

centenario-oro-onza-plata
13

Precio del centenario de oro y onza de plata hoy 16 de febrero

Fallece el periodista Jorge Meléndez Preciado
14

Jorge Meléndez, periodista de izquierda y luchador social, fallece a los 81 años

Robert Duvall, ganador de un Óscar por Gracias y favores, y actor nominado por sus papeles en películas como El Padrino y Apocalypse Now, murió a los 95 años.
15

Robert Duvall, actor de El Padrino y Apocalypse Now, muere a los 95

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Robert Duvall, ganador de un Óscar por Gracias y favores, y actor nominado por sus papeles en películas como El Padrino y Apocalypse Now, murió a los 95 años.
1

Robert Duvall, actor de El Padrino y Apocalypse Now, muere a los 95

2

La televisión se quedó como un poder impune y sin gobierno, alertan especialistas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que Reino Unido no ha notificado a México sobre la decisión de dar asilo político a Karime Macías.
3

"No estamos a favor": Sheinbaum sobre asilo político a Karime Macías en Reino Unido

Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad.
4

¿Existen los extraterrestres? Obama dice que "son reales", pero nunca los ha visto

Sigue contingencia por ozono en la ZMVM.
5

CAMe mantiene contingencia ambiental en Valle de México; seguirá mala calidad de aire

centenario-oro-onza-plata
6

Precio del centenario de oro y onza de plata hoy 16 de febrero

Armando González celebra su gol frente al América en el Clásico Nacional
7

Liga MX Jornada 6: así quedó la tabla de goleo después del Clásico Nacional

"No lo he leído, ni lo voy a leer", dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes respecto al libro "Ni venganza ni perdón", de Julio Scherer Ibarra.
8

La Presidenta no leerá el libro de Scherer. “Hay que ser congruentes”, dice

Claudia Sheinbaum reveló que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, no quiso agregar el papel de las mujeres en la Historia en los libros.
9

La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado

Mañanera 16 de febrero
10

La mañanera de Claudia Sheinbaum del 16 de febrero

Violencia letal y federalismo
11

La matanza en Sinaloa da dinero a las armerías de EU: detectan corredor desde Arizona

Karime Macías, quien fuera esposa del exgobernador Javier Duarte, logró evitar su extradición a México gracias a que Reino Unido le concedió asilo político.
12

Karime Macías obtiene asilo político en Reino Unido y evita su extradición a México