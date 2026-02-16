Therians y Furrys: ¿Cuáles son las diferencias principales entre ambas comunidades?

Las características y vestimenta de los integrantes de estos grupos ha causado confusión entre los usuarios de redes sociales en los últimos días.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- En la última semana, circularon en las redes sociales diferentes imágenes y videos con términos como “Therians”, “furrys” o “quadrobics” asociados a personas disfrazadas con antifaces o trajes de animales, algunos se volvieron tendencia con miles de visualizaciones.

En uno de los videos más virales se observa como un perro muerde a una chica con antifaz de lobo mientras gateaba, situación que despertó muchas dudas entre los usuarios de redes sociales, despertando múltiples debates éticos y sociales en internet.

El origen de los videos pertenecen a los “therian”, una comunidad en crecimiento que existe desde finales de los 90. A continuación te explicaremos más sobre ellos y también cuáles son las diferencias con los “furrys” otro de los grupos que han aumentado su popularidad en los últimos años.

¿Qué son los Therians?

El término Therian (abreviatura de teriantropía) se refiere a personas que se identifican de manera integral, ya sea psicológica o espiritualmente, como un animal. A diferencia de un simple gusto o pasatiempo, ser Therian implica sentir que la esencia interna o la identidad propia no coincide totalmente con la especie humana, sino que pertenece a una criatura de la Tierra, como un lobo, un gato o un ave.

“Los therians suelen experimentar una profunda conexión psicológica y emocional con sus identidades animales. Creen que son los propios animales. Si bien algunos therians usan una máscara o cola de therian durante su día, disfrazarse no forma parte necesariamente de su identidad interior”, explica el sitio The Therian Guide, uno de los foros más grandes de la comunidad.

Es importante destacar que los Therians son plenamente conscientes de que poseen un cuerpo humano y viven sus vidas dentro de la sociedad moderna y no sufren de un delirio clínico ni creen que pueden transformarse físicamente, situación que no todos conocen y ha causado malas interpretaciones sobre la comunidad en internet.

Al principio, los miembros se llamaban a sí mismos "weres" (del inglés werewolf). Sin embargo, como muchos no se identificaban con lobos, sino con gatos, aves o reptiles, adoptaron el término "therianthrope" (del griego therion "bestia" y anthropos "humano") para ser más inclusivos.

Las diferencias principales entre Therians y Furrys

El Furry es un fandom o subcultura basada en el gusto por los animales antropomórficos (animales que caminan, hablan o tienen rasgos humanos, como en Zootopia o el Rey León). Esta comunidad ya forma parte de la cultura de internet, por lo que algunos usuarios los asocian con los therians, sin embargo, tienen las siguientes diferencias:

Identidad: Mientras ser therian es una identidad interna e involuntaria. La persona no "elige" ser un animal; siente que su esencia, mente o espíritu se relaciona con uno. Por el contrario, los furrys se centran más en el diseño artístico de animales antropomórficos basados en sus gustos personales.

El uso de disfraces: Entre los furrys el uso del fursuit (disfraz de animal completo) es una parte muy visible del hobby para quienes pueden costearlo. Se usa para actuar, ir a convenciones o simplemente por arte. En cambio, no todos los therians necesitan disfrazarse como parte de su conexión animal.

La visión del animal: Para un furry, el animal es un concepto estético o narrativo (un animal que se comporta como humano). Para un therian, el animal es una realidad instintiva. (un humano que siente que debería comportarse o tener el cuerpo de un animal salvaje).

Es importante mencionar que una persona puede ser ambas cosas a la vez, pero son comunidades con reglas y orígenes diferentes.