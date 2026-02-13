La SEP despide a Marx Arriaga y policías van por él para desalojarlo de su oficina

En su cuenta de Facebook, Mark Arriaga publicó un video del momento en que elementos de la SSC-CdMx lo escoltan para que abandone su oficina sin explicación.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Marx Arriaga Navarro, Director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), denunció haber sufrido un intento de desalojo de sus oficinas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), luego de haber sido despedido de su cargo.

"Compañeros, siendo las 12 del día, compañeros de la Secretaría de Educación Pública, subieron con policías a querer sacarnos de la oficina ubicada en Av. Universidad 1200. Los compañeros sin argumentos, ni siquiera administrativos, y sin identificación vinieron a intimidar", indicó el funcionario en un video que compartió a través de su cuenta de Facebook.

En el video, se observa el momento en que varios elementos de la SSC-CdMx, junto a una persona con traje, escoltan a Arriaga por las instalaciones de la SEP, en la Alcaldía Coyoacán, hasta llegar a su oficina.

En múltiples ocasiones, el funcionario entabla diálogo con los uniformados, en incluso les anima a esposarlo. Al final del video, la persona con traje le indica que debe sacar todas sus pertenencias del inmueble, ante lo cual el Director de Materiales Educativos le cuestiona quién dio la orden de desalojo.

"¿Quién dio la indicación? ¿Fue Mario Delgado? ¿Usted viene en nombre de quién?", cuestionó Marx Arriaga, quien se negó a obedecer las indicaciones que le dieron e invitó nuevamente a los agentes de policía para que lo saquen a la fuerza.

Mario Delgado confirma despido de Arriaga

Posterior al incidente, el funcionario de la SEP compartió una publicación en redes sociales donde indicó que la Dirección General de Materiales Educativos convocó a una rueda de prensa para denunciar los actos de violencia que se cometen en su contra.

"¡Atención! La Dirección General de Materiales Educativos de la SEP convoca a rueda de prensa HOY a las 5 pm en las oficinas de la SEP [Av. Universidad 1200, piso 6, sector 6-1, col. Xoco] para denunciar públicamente las violencias que esta institución ejerce en nuestra contra. ¡A golpes no se mata la raíz!", escribió.

Reportes iniciales de medios de comunicación señalaron que Arriaga habría sido despedido, aunque integrantes de su equipo afirmaron no haber recibido ninguna información oficial al respecto. No obstante, el diario El País indicó que Mario Delgado, titular de la SEP confirmó el despido.