Marx Arriaga denuncia que intentaron desalojarlo con policías de su oficina en la SEP

En su cuenta de Facebook, Mark Arriaga publicó un video del momento en que elementos de la SSC-CdMx lo escoltan para que abandone su oficina sin explicación.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Marx Arriaga Navarro, Director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), denunció haber sufrido un intento de desalojo de sus oficinas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), luego de presuntamente haber sido despedido de su cargo.
"Compañeros, siendo las 12 del día, compañeros de la Secretaría de Educación Pública, subieron con policías a querer sacarnos de la oficina ubicada en Av. Universidad 1200. Los compañeros sin argumentos, ni siquiera administrativos, y sin identificación vinieron a intimidar", indicó el funcionario en un video que compartió a través de su cuenta de Facebook.