La Fase 1 de contingencia ambiental por ozono se mantiene en el Valle de México

El sistema de alta presión registrada está provocando la persistencia de la mala calidad y temperaturas elevadas, particularmente en la región centro del país.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó este viernes que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) debido a la mala calidad del aire registrada.

"Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes", indicó el organismo ambiental en un comunicado.

Las autoridades señalaron que los datos meteorológicos analizados muestran que continuación de la influencia del sistema de alta presión que afecta la porción centro del territorio nacional.

Esto provoca la estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y vientos débiles sobre el Valle de México, además de intensa radiación solar, lo que favorece la formación del ozono y su acumulación.

CAMe activa contingencia ambiental por ozono

La CAMe activó ayer la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM, tal y como había advertido apenas hace unos días.

"A las 16:00 horas del día de hoy, se registró una concentración horaria máxima de ozono de 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México", informó en un comunicado.

El organismo señaló que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, con base en los modelos meteorológicos, "indica que la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico que se preveía se alejaría del centro del país".

Sin embargo, explicó, "su influencia se intensificó el día de hoy, provocando en la ZMVM fuerte estabilidad atmosférica, con escasa ventilación y humedad, lo que ha favorecido el cielo despejado y la intensa radiación solar, además de que se han registrado temperaturas máximas de hasta 28 Celsius".