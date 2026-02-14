Juez niega amparo a Cabeza de Vaca y 4 familiares; orden de aprehensión sigue vigente

Redacción/SinEmbargo

13/02/2026 - 8:14 pm

Un Juez negó conceder un amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus familiares, por lo que sigue vigente la orden de aprehensión en su contra.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca es buscado por autoridades mexicanas por su responsabilidad en fraude, lavado y delincuencia organizada. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La nueva SCJN atrae el caso de Cabeza de Vaca; analizará aprehensión en su contra

#Anuario2025 ¬ Gobernadores en la mira: Adán, los Duarte, Cabeza, Alfaro, Evelyn...

Cabeza de Vaca representará al PAN en Norteamérica; Morena lo denuncia por huachicol

El exgobernador de Tamaulipas está prófugo en Estados Unidos desde el 2021.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Un Juez federal negó conceder un amparo solicitado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca y cuatro de sus familiares para evitar su arresto, por lo que se mantendrá vigente la orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero, fraude fiscal y delincuencia organizada.

El exgobernador de Tamaulipas se encuentra prófugo en Estados Unidos (EU) desde el 2021, a donde huyó en cuanto concluyó su mandato al frente del Gobierno de Tamaulipas para evitar ser detenido por autoridades mexicanas.

Actualmente existen dos órdenes de aprehensión en contra del panista: la primera fue emitida en el 2021, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros; la segunda fue girada en el 2024, también por delincuencia organizada.

¿Por qué se le negó el amparo a Cabeza de Vaca?

El Juez Séptimo de Distrito de Tamaulipas, Carlos Alberto Escobedo Yáñez, con sede en Reynosa, negó otorgar la protección de la justicia federal al exgobernador de Tamaulipas y su familia al considerar que el mandamiento judicial solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) está debidamente sustentado y cumple con todos los requisitos de ley.

Además de García Cabeza de Vaca, la resolución también afecta a su esposa, Mariana Gómez Leal; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; sus hermanos José Manuel García Cabeza de Vaca y María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, y a dos personas más.

Por lo anterior, se mantendrá vigente la orden de aprehensión en contra del exmandatario y su familia debido a su presunta en responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Debido a la determinación del Juez, se mantiene vigente la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas y sus familiares cercanos, quienes permanecen prófugos de la justicia mexicana en Estados Unidos, donde residen desde el 2021.

La última vez que se mencionó el nombre de García Cabeza de Vaca en el ámbito político fue en diciembre del 2025, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) lo designó como representante del blanquiazul en América del Norte, mientras Morena presentó una denuncia en su contra por "huachicol fiscal".

Explora más en estos temas
Francisco García Cabeza de Vaca México PAN
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Hernández

Novedad editorial

Por Hernández
Francisco Ortiz Pinchetti

Todos los hombres del Presidente II

"Lo que los libros y las denuncias revelan es un naufragio ético total. La realidad desborda los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Reforma Electoral, ¿perdimos compadre?

"A estas alturas del partido no está del todo claro qué Reforma Electoral quiere la Presidenta".
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Fosas que el Estado esconde, memoria que la sociedad reconstruye

"En lugares como Tetelcingo o Jojutla, las familias hicieron el trabajo que el Estado se negó a...
Por Leopoldo Maldonado
+ Sección

Opinión en Video

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

+ Sección

Galileo

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

¿Doble Hoy No Circula Sabatino? la restricción vehicular del 14 de febrero

Marx Arriaga denuncia que intentaron desalojarlo con policías de su oficina en la SEP
2

La SEP despide a Marx Arriaga, y él acusa regresión en el obradorismo y "zigzagueo"

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.
3

El ICE golpea la aprobación de Trump: se hunde a niveles que él mismo no había visto

4

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

Novedad Editorial
5

Novedad editorial

Hoy No Circula
6

Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero por contingencia ambiental

VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
7

Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
8

¿Quiénes no deben vacunarse contra el Sarampión en 2026 y cuáles son las razones?

9

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

10

Una de cada dos Barret .50 vendidas en EU llegan al narco en México, estima reporte

Vacunación Naucalpan
11

Vacunas contra el sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde aplicarla gratis en Naucalpan?

La Fiscalía de Jalisco confirmó el asesinato de la Regidora Blanca Esthela Álvarez e inició una investigación por feminicidio. Tenía señas de estrangulamiento.
12

Blanca Álvarez, regidora de MC en Jalisco, es hallada muerta; indagan feminicidio

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
13

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó este viernes que se mantiene la fase uno de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.
14

La Fase 1 de contingencia ambiental por ozono se mantiene en el Valle de México

Donovan Carrillo tuvo un desempeño espectacular y avanza en la recta finalista de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
15

Donovan Carrillo finaliza 22° tras destacada participación en Olímpicos de Invierno

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un Juez negó conceder un amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus familiares, por lo que sigue vigente la orden de aprehensión en su contra.
1

Juez niega amparo a Cabeza de Vaca y 4 familiares; orden de aprehensión sigue vigente

El ingreso de turistas a México aumentó 12.3 por ciento en diciembre de 2025 con respecto a 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
2

El turismo tiene cierre fuerte en 2025; creció 12.3 por ciento en diciembre: Inegi

Donovan Carrillo tuvo un desempeño espectacular y avanza en la recta finalista de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
3

Donovan Carrillo finaliza 22° tras destacada participación en Olímpicos de Invierno

Trump reveló que tiene planeado visitar Venezuela, más de un mes después de que las tropas de EU llevaron a cabo una incursión para secuestrar a Maduro.
4

Trump anuncia visita a Venezuela; presume tener "buena relación" con Delcy Rodríguez

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó este viernes que se mantiene la fase uno de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.
5

La Fase 1 de contingencia ambiental por ozono se mantiene en el Valle de México

La Fiscalía de Jalisco confirmó el asesinato de la Regidora Blanca Esthela Álvarez e inició una investigación por feminicidio. Tenía señas de estrangulamiento.
6

Blanca Álvarez, regidora de MC en Jalisco, es hallada muerta; indagan feminicidio

Marx Arriaga denuncia que intentaron desalojarlo con policías de su oficina en la SEP
7

La SEP despide a Marx Arriaga, y él acusa regresión en el obradorismo y "zigzagueo"

Hoy No Circula Sabatino
8

¿Doble Hoy No Circula Sabatino? la restricción vehicular del 14 de febrero

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.
9

El ICE golpea la aprobación de Trump: se hunde a niveles que él mismo no había visto

El gobierno de Trump emite licencias para que 5 petroleras de EU operen en Venezuela
10

El gobierno de Trump emite licencias para que 5 petroleras de EU operen en Venezuela

La legislación del Presidente Donald Trump, busca imponer requisitos de identificación estrictos que podrían marginar el voto de millones de ciudadanos.
11

Grupos latinos alertan por exclusión de millones de votantes con nueva Ley de Trump

VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
12

Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE