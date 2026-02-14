Juez niega amparo a Cabeza de Vaca y 4 familiares; orden de aprehensión sigue vigente

El exgobernador de Tamaulipas está prófugo en Estados Unidos desde el 2021.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Un Juez federal negó conceder un amparo solicitado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca y cuatro de sus familiares para evitar su arresto, por lo que se mantendrá vigente la orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero, fraude fiscal y delincuencia organizada.

El exgobernador de Tamaulipas se encuentra prófugo en Estados Unidos (EU) desde el 2021, a donde huyó en cuanto concluyó su mandato al frente del Gobierno de Tamaulipas para evitar ser detenido por autoridades mexicanas.

Actualmente existen dos órdenes de aprehensión en contra del panista: la primera fue emitida en el 2021, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros; la segunda fue girada en el 2024, también por delincuencia organizada.

¿Por qué se le negó el amparo a Cabeza de Vaca?

El Juez Séptimo de Distrito de Tamaulipas, Carlos Alberto Escobedo Yáñez, con sede en Reynosa, negó otorgar la protección de la justicia federal al exgobernador de Tamaulipas y su familia al considerar que el mandamiento judicial solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) está debidamente sustentado y cumple con todos los requisitos de ley.

Además de García Cabeza de Vaca, la resolución también afecta a su esposa, Mariana Gómez Leal; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; sus hermanos José Manuel García Cabeza de Vaca y María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, y a dos personas más.

Por lo anterior, se mantendrá vigente la orden de aprehensión en contra del exmandatario y su familia debido a su presunta en responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Debido a la determinación del Juez, se mantiene vigente la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas y sus familiares cercanos, quienes permanecen prófugos de la justicia mexicana en Estados Unidos, donde residen desde el 2021.

La última vez que se mencionó el nombre de García Cabeza de Vaca en el ámbito político fue en diciembre del 2025, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) lo designó como representante del blanquiazul en América del Norte, mientras Morena presentó una denuncia en su contra por "huachicol fiscal".