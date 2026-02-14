¿Comprarás en línea este Día del Amor? La SSPC da tips para evitar fraudes digitales

Autoridades alertaron a la población debido a las estafas y los riesgos que hay en las redes sociales con motivo de la temporada.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- En el marco del Día del Amor y la Amistad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de recomendaciones para que toda la población pueda celebrar este 14 de febrero sin ser víctimas de un fraude y sin ponerse en riesgo por compartir información en redes.

En esta temporada muchas personas recurren a las compras en línea para adquirir regalos, situación que es aprovechada por ciberdelincuentes para orquestar fraudes en plataformas digitales con el fin de robarles su dinero e incluso sus datos personales.

Otro factor que se debe tomar en cuenta es que, en la actualidad, las personas pueden exponerse a ser víctimas de delitos como extorsiones o secuestro virtual al compartir su información en publicaciones o mensajes directo, por lo que las autoridades hicieron énfasis en la importancia de implementar hábitos seguros al navegar en Internet.

¿Cómo evitar fraudes este Día del Amor y la Amistad?

Autoridades advirtieron que con motivo del Día del Amor y la Amistad suelen incrementarse los fraudes que circulan en redes, siendo las más comunes la suplantación de sitios de venta, el envío de enlaces maliciosos y las publicaciones en redes con ofertas o promociones especiales.

En la mayoría de estos casos, los ciberdelincuentes engañan a las personas para robarles su dinero e incluso su información personal; para prevenir ser víctima de una estafa, la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC emitió las siguientes recomendaciones:

Realizar compras sólo en sitios oficiales; antes de adquirir un producto es importante revisar que tengan opiniones positivas y medios de contacto claros.

No confiar en las promociones demasiado atractivas o descuentos que parezcan irreales.

Evitar el uso de redes WiFi públicas al realizar compras en línea; lo recomendable es conectarse a redes seguras o usar datos móviles.

Activar las notificaciones de las aplicaciones de bancos para detectar oportunamente cargos no reconocidos.

Recomendaciones para proteger tu privacidad en redes sociales

La SSPC alertó a usuarias y usuarios de redes sociales que podrían ponerse en riesgo al compartir información sensible en publicaciones, como su ubicación, identificaciones oficiales, placas de circulación o el interior de un domicilio.

