VIDEO ¬ El Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" en el Caribe; mata a 3 personas

La embarcación, según informó el Comando Sur de EU, participaba en operaciones de narcotráfico y era operada por Organizaciones Terroristas Designadas.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Las fuerzas armadas de Estados Unidos (EU) realizaron un nuevo ataque contra una presunta "narcolancha" en aguas del Caribe, mismo que dejó un saldo de tres personas muertas.

A través de redes sociales, el Comando Sur de EU informó que este 13 de febrero, bajo la dirección del general Francis L. Donovan, "realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas".

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida", señaló el Comando.

Al igual que en ataques previos, la publicación vino acompañada de un video donde se muestra el momento justo del ataque contra el vehículo marítimo que quedó envuelto en fuego tras ser alcanzado por el misil de las fuerzas de EU.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

Segundo ataque en lo que va de febrero

Con éste, suman dos los ataques contra presuntas "narcolanchas" que realiza Estados Unidos en lo que va de febrero, pues esta misma semana también se efectuó la detonación de otro de estos vehículos. Dos personas fallecieron en aquella ocasión.

Dicho ataque tuvo lugar en el Océano Pacífico. El Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom, por sus siglas en inglés) informó que la operación fue ejecutada por la fuerza de tarea "Lanza del Sur".

Según el reporte del ejército estadounidense, sus informes de inteligencia confirmaron que la embarcación atacada era usada en operaciones de narcotráfico, además de que navegaba por una ruta que es conocida por ser usada para el tráfico de drogas.

Como resultado del ataque lanzado por fuerzas militares de EU contra una lancha que navegaba en el Pacífico Oriental dos personas murieron, mientras que una más sobrevivió y naufragó.