¿Cuándo es la carrera Bonafont y cuándo son las inscripciones?

Esta carrera gratuita reunirá a miles de mujeres que recorrerán 5 kilómetros en avenida Paseo de la Reforma.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- La Carrera Bonafont 2026, que reúne a miles de mujeres, se realizará el próximo 15 de marzo con el punto de inicio y meta en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

¿Cuándo inician las inscripciones?

Esta carrera reunirá a 20 mil mujeres que correrán 5 kilómetros en avenida Reforma en el marco del Día de la Mujer y con el objetivo de avanzar hacia la igualdad. Las inscripciones estarán abiertas el día 2 de marzo del 2026 a las 8 am de la Ciudad de México, el cupo es de 20 mil participantes, el registro es sin costo, pero el numero de participantes es limitado por lo que se recomienda realizar el registro desde la apertura. Se realizarán en: https://www.aguabonafont.com/carrerabonafont/

¿Dónde será la carrera?

La ruta iniciara en el Ángel de la Independencia, pasará por la Estela de Luz, hasta llegar al Auditorio Nacional, dónde regresarán pero pasando por atrás del Museo de Antropología e Historia, para incorporarse nuevamente a avenida Reforma y terminar en el Ángel de nuevo.

¿Cuándo será la entrega de kits?

Los kits se entregarán el sábado 14 de marzo en Expo Ligera que será en Palacio de los deportes Pabellón este de 8 a 17 horas. Si no es posible recoger el kit personalmente, un familiar o amigo podrá acudir con una copia de su identificación y de la corredora.

Ocho años de colaboración

Grupo Danone, Bonafont y ONU Mujeres celebran ocho años de una colaboración que ha integrado la igualdad de género como un eje real de impacto social, cultural y económico tanto dentro de la operación de la compañía como en las comunidades donde tiene presencia.

Desde 2018, esta alianza pionera ha trabajado para abrir oportunidades reales para que más mujeres fortalezcan su autonomía económica, accedan a espacios de liderazgo y participen activamente en la transformación de sus entornos. Este compromiso se articula a través del Programa Avancemos por la Igualdad, una iniciativa que opera bajo tres pilares estratégicos: empoderamiento económico, transformación interna y transformación cultural.

Ese impacto se refleja, primero, en el fortalecimiento de proyectos productivos liderados por mujeres. Más de 3 mil emprendedoras han participado en programas de capacitación en liderazgo y gestión de negocios sostenibles, logrando incrementos de hasta 40 por ciento en sus ventas semanales. A este esfuerzo se suma una red de 128 mentoras que han acompañado a más de 1 mil 254 mujeres. En 2025, el programa alcanzó a 791 mujeres, incluyendo un piloto desarrollado junto con el Gobierno de Oaxaca para replicar la metodología en cinco regiones del estado.