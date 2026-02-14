¿Cuándo es la carrera Bonafont y cuándo son las inscripciones?

Redacción/SinEmbargo

14/02/2026 - 6:32 am

Carrera
La carrera Bonafont también se realizará este 2026. Foto: Cortesía

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- La Carrera Bonafont 2026, que reúne a miles de mujeres, se realizará el próximo 15 de marzo con el punto de inicio y meta en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

¿Cuándo inician las inscripciones?

Esta carrera reunirá a 20 mil mujeres que correrán 5 kilómetros en avenida Reforma en el marco del Día de la Mujer y con el objetivo de avanzar hacia la igualdad. Las inscripciones estarán abiertas el día 2 de marzo del 2026 a las 8 am de la Ciudad de México, el cupo es de 20 mil participantes, el registro es sin costo, pero el numero de participantes es limitado por lo que se recomienda realizar el registro desde la apertura. Se realizarán en: https://www.aguabonafont.com/carrerabonafont/

¿Dónde será la carrera?

La ruta iniciara en el Ángel de la Independencia, pasará por la Estela de Luz, hasta llegar al Auditorio Nacional, dónde regresarán pero pasando por atrás del Museo de Antropología e Historia, para incorporarse nuevamente a avenida Reforma y terminar en el Ángel de nuevo.

¿Cuándo será la entrega de kits?

Los kits se entregarán el sábado 14 de marzo en Expo Ligera que será en Palacio de los deportes Pabellón este de 8 a 17 horas. Si no es posible recoger el kit personalmente, un familiar o amigo podrá acudir con una copia de su identificación y de la corredora.

Ocho años de colaboración

Grupo Danone, Bonafont y ONU Mujeres celebran ocho años de una colaboración que ha integrado la igualdad de género como un eje real de impacto social, cultural y económico tanto dentro de la operación de la compañía como en las comunidades donde tiene presencia.

Desde 2018, esta alianza pionera ha trabajado para abrir oportunidades reales para que más mujeres fortalezcan su autonomía económica, accedan a espacios de liderazgo y participen activamente en la transformación de sus entornos. Este compromiso se articula a través del Programa Avancemos por la Igualdad, una iniciativa que opera bajo tres pilares estratégicos: empoderamiento económico, transformación interna y transformación cultural.

Ese impacto se refleja, primero, en el fortalecimiento de proyectos productivos liderados por mujeres. Más de 3 mil emprendedoras han participado en programas de capacitación en liderazgo y gestión de negocios sostenibles, logrando incrementos de hasta 40 por ciento en sus ventas semanales. A este esfuerzo se suma una red de 128 mentoras que han acompañado a más de 1 mil 254 mujeres. En 2025, el programa alcanzó a 791 mujeres, incluyendo un piloto desarrollado junto con el Gobierno de Oaxaca para replicar la metodología en cinco regiones del estado.

Susan Crowley

Bad Bunny, ¿producto desechable o talento musical?

"Bad Bunny es controvertido. Para entender más de su música, hice dos cosas; conocer más sobre él...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

¡Tengan sus 40 horas!

"En la iniciativa original de reforma de 2023 se estipulaban cinco días de trabajo por dos de...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Concordia ¡blues!

"El caso de Concordia y el hallazgo de fosas clandestinas no pueden verse como eventos aislados, sino...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Hernández

Novedad editorial

Por Hernández
James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

