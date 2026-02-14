Juez ordena liberar al dueño del crematorio Plenitud; mantuvo 386 cuerpos ocultos

Redacción/SinEmbargo

14/02/2026 - 2:12 am

Un Juez ordenó liberar al dueño del crematorio Plenitud.
El Juez consideró que el dueño del crematorio Plenitud sólo cometió faltas administrativas. Foto: Manuel Sánchez, Cuartoscuro

La juzgador aseguró que las imputaciones en contra de José Luis A.C. no constituyen delito, sino que más bien se trata de fallas administrativas.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Un Juez federal ordenó el viernes la liberación por medio de un amparo de José Luis A.C., el dueño del crematorio Plenitud ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fueron hallados 386 cuerpos sin cremar en junio de 2025.

La resolución fue concedida por el Juez Luis Eduardo Rivas Martínez, quien aseguró que las imputaciones en contra de José Luis A.C. no constituyen delito, sino que más bien se trata de fallas administrativas. Cabe recordar que el dueño del crematorio fue acusado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por delitos relacionados con la salubridad, inhumación clandestina e incumplimiento del trato digno que merecen los cuerpos.

No obstante, el Juez federal determinó que la acusación no debía seguir por la vía penal, situación por la que quedó sin efecto la vinculación a proceso y la medida cautelar en contra del empresario, quien se mantenía recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Número 3 (Cereso 3).

El hallazgo de 386 cuerpos de personas no identificadas, acumulados, ocultos y en condiciones insalubres se realizó el 26 de junio, después de que una persona reportara al 911 el descubrimiento de un cadáver dentro de un vehículo que estaba estacionado en la calle Chihuahua, entre avenida Granjas y Tapachula, de la colonia Granjas Polo Gamboa. Algunos de los cuerpos fueron depositados en ese lugar desde el año 2020, de acuerdo con información de la Fiscalía de Chihuahua.

Fiscalía de Chihuahua combatirá la resolución

El mismo día, el titular de la Fiscalía de Chihuahua, César Jáuregui, manifestó que interpondrá todos los recursos de revisión necesarios para combatir la resolución emitida por el Juez Luis Eduardo Rivas Martínez, con lo cual se busca hacer justicia para los familiares de las víctimas.

“Las familias que hoy nos unimos bajo un mismo grito de dolor e impotencia, manifestamos nuestro total rechazo y profunda indignación ante la resolución del juez séptimo de Distrito en Ciudad Juárez, Luis Eduardo Rivas Martínez, quien ha concedido un amparo que ordena la libertad de José Luis AC, dueño del crematorio Plenitud", declararon por su parte los colectivos integrados por los familiares de las víctimas, según recogió el diario El Universal.

La Fiscalía de Chihuahua interpondrá recursos contra la resolución sobre el dueño del crematorio.
La Fiscalía de Chihuahua combatirá la resolución sobre el dueño del crematorio Plenitud. Foto: Manuel Sánchez, Cuartoscuro

En septiembre de 2025, los integrantes del colectivo "Justicia para nuestros deudos" acusaron a la Administración estatal panista de Chihuahua, encabezada por la Gobernadora María Eugenia Campos, de mantener un “silencio institucional”, de ocultar información, ignorar a las familias, cometer irregularidades y brindar posible protección a los involucrados. En este sentido, exigieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum la atracción del caso.

Dora Elena Delgado Barraza, vocera del colectivo, afirmó que incluso hubo protección a exfuncionarios, ya que la madre de la mandataria, María Eugenia Galván Antillón, actual presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, fue la responsable de autorizar los permisos al crematorio Plenitud cuando era titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).

“Viajamos más de 300 mil kilómetros para pedir respuestas. Buscamos respuestas, y que el Gobierno federal atraiga el caso y que pueda, a través de él, que nosotros podamos tener justicia, una justicia restaurativa”, expresó.

Chihuahua Claudia Sheinbaum Estados PAN
