Julieta Venegas estrena sencillo con Natalia Lafourcade. Es su primera canción juntas

Redacción/SinEmbargo

14/02/2026 - 3:05 am

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade estrenaron su primera canción juntas.
El sencillo de Julieta Venegas es su primera colaboración de estudio con Natalia Lafourcade. Foto: Facebook Julieta Venegas

La noticia se dio a conocer en las redes sociales de las compositoras, quienes destacaron el lazo de amistad que las une, así como su felicidad por haber colaborado en un proyecto.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Las cantantes, compositoras y multinstrumentistas Julieta Venegas y Natalia Lafourcade festejaron el lanzamiento de su primera colaboración de estudio que lleva el título de "Tengo que contarte", cuya canción es el segundo sencillo del álbum "Norteña" de Julieta Venegas.

La noticia se dio a conocer en las redes sociales de las compositoras, quienes destacaron el lazo de amistad que las une, así como su felicidad por haber trabajado juntas. "Estoy feliz de que ya puedan escuchar esta canción de amistad y de apoyo. Un sincero encuentro de dos amigas, que puede ser en una cantina con un mezcalito. De platicar y compartir", escribió Julieta en su cuenta de Instagram.

"Gracias Nat, por ser parte de esta canción, pero también porque eres una gran guía, una artista completa a quien admiro y a quien con mucha felicidad puedo llamar amiga", expresó la compositora que logró su primer éxito masivo con el álbum "Sí".

La interpretación de ambas es su primera colaboración formal, ya que en 2011 se viralizó una presentación en la que Julieta Venegas estuvo acompañada de Natalia Lafourcade en el Auditorio Nacional para cantar el tema "Si tú no estás" del álbum "Otra cosa". Sin embargo, "Tengo que contarte" es la primera canción de estudio en la que participan las dos mexicanas.

"Amiga, te adoro", responde Natalia

Natalia Lafourcade respondió a la dedicatoria de Julieta Venegas en su cuenta de Instagram, en donde también habló de su amistad con la cantante. En este sentido, dijo esperar que su nuevo lanzamiento sea recibido con amor por los fans, quienes inundaron la publicación de redes sociales con felicitaciones.

"Amiga, te adoro. Deseo que esta canción vuele hermoso hasta cada corazón que le reciba con amor", deseó la multinstrumentista que inició su carrera con temas de los géneros pop y rock, pero con que con el tiempo ha explorado el bossa nova, el folclore latinoamericano, el son jarocho, el bolero e incluso la música regional mexicana.

"Estoy feliz y honrada de cantar esta canción contigo, que siga la música, adorada maestra", escribió Julieta Venegas en reconocimiento a la trayectoria de su compañera y amiga. "Es hermoso volver a compartir contigo después de tanto tiempo, ver cómo has ido creciendo tu universo y floreciendo en todos los sentidos", expresó.

El tema "Tengo que contarte" se encuentra disponible en todas las plataformas desde el pasado jueves. A la par, Natalia Laforucade se encuentra de gira por el álbum "Cancionera", mientras que Julieta Venegas anunció oficialmente su último tour que lleva el mismo nombre de su disco "Norteña", y que comenzará en mayo de 2026.

