Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Europa Press

14/02/2026 - 6:17 am

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.
El actor James Van Der Beek, protagonista de Dawson's Creek, murió de cáncer a los 48 años de edad. Foto: Facebook James Van Der Beek

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Una especialista en oncología advierte que el estilo de vida actual favorece el desarrollo de un cuerpo desequilibrado, y un posible desarrollo de esta enfermedad a largo plazo.

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS).- Los fallecimientos a causa de cáncer siempre impactan. Si son personas jóvenes, además, parece que sorprende más. Precisamente, esta semana se conocía el fallecimiento del mallorquín Xisco Quesada, con apenas 28 años y dos hijos, y del protagonista de la serie "Dawson's Creek", el actor James Van Der Beek, con sólo 48 años y seis hijos.

¿Por qué el cáncer ya no está sólo ligado con el envejecimiento? Se trata de algo que seguro nos preguntamos tras conocer estas noticias y ver que poco a poco el cáncer está cada vez más presente entre las personas jóvenes. Según la explicación que nos aporta durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus la médico especialista en oncología médica, medicina del estilo de vida, y medicina de precisión Cristina Sánchez (@loquedigatuoncologa) se trata de “una pregunta todavía sin responder desde la Ciencia”, y todavía no se sabe 100 por ciento a qué puede deberse esto.

Sí sostiene que alguna conclusión que puede sacarse es que quizás el cáncer está cada vez más presente a edades más tempranas relacionado con los factores de riesgo: “Sabemos desde hace tiempo que la genética es una mínima parte de lo que las células necesitan para malignizar. No hay que olvidar que nuestro organismo dispone de unos mecanismos de reparación, nuestro sistema inmune, que es capaz de detectar las células cancerígenas y de eliminarlas, que funcionan correctamente salvo si se encuentran saturados por otras situaciones a las que nos sometemos en la vida moderna, por ejemplo”.

El problema de la vida moderna

Dice esta experta que la vida moderna que llevamos, el estilo de vida actual, favorecen el tener “un cuerpo desequilibrado”, y ese posible desarrollo del cáncer en el largo plazo. “Se intenta resumir todo con la inflamación crónica de bajo grado, un término muy de moda ahora, pero es que esa inflamación es un desequilibrio al que se somete al organismo a diario y si no le ponemos fin, ciertas células con predisposición genética a malignizar no serán eliminadas. Esto también está muy relacionado con el estrés, falta de descanso, o con una mala alimentación”, remarca.

Incluso señala Cristina Sánchez que se está viendo también cada vez más casos de una herencia de mala tolerancia al medio ambiente, de manera que hay personas que toleran menos el estrés, o por ejemplo a los ultraprocesados; “y todo junto podría ser una explicación y no es por alarmar a la población, sino por concienciar de que son cosas que nos pueden pasar, y que está en nuestra mano evitarlas también con un estilo de vida saludable”.

Di sí a la rutina siempre para vivir de manera saludable

En su libro Repara, resetea, revive (Penguin Random House), motivo por el que nos concede esta entrevista esta doctora, precisamente hace una mención de la importancia de la rutina también, como uno de los pilares fundamentales de ese estilo de vida saludable que debemos primar, para evitar no sólo el cáncer, sino también el desarrollo de otras patologías como la hipertensión arterial, la diabetes, etc.

Justifica su apuesta por la rutina porque dice que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, “todo tiene una regulación a través de señales bioquímicas”. “Nuestro cuerpo es química. Un principal sistema implicado en todos los activos son las hormonas y todas las señales bioquímicas, y las hormonas se van segregando poco a poco a lo largo del día, y en un determinado momento, para que nuestro cuerpo pueda trabajar.

Si no hacemos una rutina determinada nuestro cuerpo se volverá loco porque perderá el orden de esas señales”, advierte la doctora Sánchez. Pone el ejemplo del sueño o de la alimentación, y la importancia de mantener unos horarios a lo largo del día para comer, pero también para intentar siempre irnos a la cama a la misma hora. Dice que para hacer la digestión el organismo desencadena una serie de señales bioquímicas, lo mismo que para dormir, que segrega la melatonina más o menos a una hora, pero que si no comemos o no nos vamos a dormir a la misma hora el cuerpo no sabrá qué hacer.

“Debemos instaurar la ‘rutinoterapia’ para que el cuerpo tenga de base ese entrenamiento y pueda hacer que todo funcione bien, de manera regular. Nuestro cuerpo sabe qué tiene que hacer para trabajar pero, a veces, hacemos interferencias, y todo lo que hagamos que sea antinatural a nivel de horarios y de contenido de actividades, el cuerpo lo detecta como agresión, y por tanto aumenta nuestra inflamación”, alerta esta oncóloga médica, experta en medicina del estilo de vida.

Tampoco hay que descuidar el estrés

Pero tampoco hay que descuidar el estrés, tal y como insiste, ya que, según recuerda, este fenómeno ataca a todos los sistemas que tenemos como mecanismos de protección, como el sistema inmune, ya que “una elevación continuada de cortisol bloquea la capacidad del sistema inmune para eliminar seas células tumorales, o por ejemplo, tenemos más infecciones, cuanto más estrés tenemos”.

Sostiene también que el estrés es capaz de alterar nuestro sueño, nuestro descanso nocturno, un momento súper importante para nuestra salud ya que es donde el cuerpo ejerce ese efecto de reparación de nuestras células dañadas, y reestablece el circuito normal de funcionamiento del cuerpo.

“También el estrés puede desregular nuestro metabolismo, de manera que tengamos más hambre y picos de insulina, que harán que se alteren los mecanismos de regulación de la glucosa, y es de nuevo un entorno desfavorable para las células y para la inflamación. El estrés es un principal desencadenante de que todo funcione mal. Es algo a lo que nos sometemos a diario, de manera lenta y muchas veces invisibles”, continúa la doctora Sánchez.

Explora más en estos temas
Ciencia y Tecnología Salud
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Bad Bunny, ¿producto desechable o talento musical?

"Bad Bunny es controvertido. Para entender más de su música, hice dos cosas; conocer más sobre él...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

¡Tengan sus 40 horas!

"En la iniciativa original de reforma de 2023 se estipulaban cinco días de trabajo por dos de...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Concordia ¡blues!

"El caso de Concordia y el hallazgo de fosas clandestinas no pueden verse como eventos aislados, sino...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Hernández

Novedad editorial

Por Hernández
+ Sección

Opinión en Video

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

+ Sección

Galileo

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

2

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

Trump amenazó con emitir una orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar.
3

Trump amenaza con orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar

Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
4

Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.
5

El ICE golpea la aprobación de Trump: se hunde a niveles que él mismo no había visto

6

Marx: Me pasean por la SEP con policía para presumir que ganó la derecha ¬ ENTREVISTA

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
7

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

Con todos, pero no con sus hijos
8

Con todos, pero no con sus hijos

Un hombre camina mientras un automóvil antiguo circula por una calle en La Habana, capital de Cuba, el 7 de febrero de 2026.
9

Trump intenta matar a Cuba por asfixia, mientras en México se organiza colecta masiva

Un Juez ordenó liberar al dueño del crematorio Plenitud.
10

Juez ordena liberar al dueño del crematorio Plenitud; mantuvo 386 cuerpos ocultos

Marx Arriaga denuncia que intentaron desalojarlo con policías de su oficina en la SEP
11

La SEP despide a Marx Arriaga, y él acusa regresión en el obradorismo y "zigzagueo"

Alcalde defendió a Ramírez Cuevas de Scherer Ibarra.
12

Alcalde defiende a Ramírez Cuevas por acusaciones de Scherer Ibarra sobre Brugada

VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
13

Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

Activan contingencia ambiental por ozono
14

CAMe activa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana por mala calidad del aire

Hoy No Circula
15

Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero por contingencia ambiental

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump amenazó con emitir una orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar.
1

Trump amenaza con orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade estrenaron su primera canción juntas.
2

Julieta Venegas estrena sencillo con Natalia Lafourcade. Es su primera canción juntas

Un Juez ordenó liberar al dueño del crematorio Plenitud.
3

Juez ordena liberar al dueño del crematorio Plenitud; mantuvo 386 cuerpos ocultos

Un hombre camina mientras un automóvil antiguo circula por una calle en La Habana, capital de Cuba, el 7 de febrero de 2026.
4

Trump intenta matar a Cuba por asfixia, mientras en México se organiza colecta masiva

Alcalde defendió a Ramírez Cuevas de Scherer Ibarra.
5

Alcalde defiende a Ramírez Cuevas por acusaciones de Scherer Ibarra sobre Brugada

Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
6

Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

Un enfrentamiento entre policías municipales y sujetos armados en Michoacán dejó dos presuntos criminales abatidos, uno herido y tres uniformados lesionados.
7

Policías de Michoacán se enfrentan con miembros del CJNG; abaten a 2 y hieren a otro

8

Los migrantes sin papeles aportan más que un estadounidense normal: Arau ¬ ENTREVISTA

En el marco del Día del Amor y la Amistad, la SSPC emitió recomendaciones para celebrar este 14 de febrero sin ser víctimas de fraude y sin ponerse en riesgo.
9

¿Comprarás en línea este Día del Amor? La SSPC da tips para evitar fraudes digitales

10

Marx: Me pasean por la SEP con policía para presumir que ganó la derecha ¬ ENTREVISTA

El Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" y mata a tres personas
11

VIDEO ¬ El Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" en el Caribe; mata a 3 personas

Hoy No Circula Sabatino
12

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental