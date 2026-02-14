Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Una especialista en oncología advierte que el estilo de vida actual favorece el desarrollo de un cuerpo desequilibrado, y un posible desarrollo de esta enfermedad a largo plazo.

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS).- Los fallecimientos a causa de cáncer siempre impactan. Si son personas jóvenes, además, parece que sorprende más. Precisamente, esta semana se conocía el fallecimiento del mallorquín Xisco Quesada, con apenas 28 años y dos hijos, y del protagonista de la serie "Dawson's Creek", el actor James Van Der Beek, con sólo 48 años y seis hijos.

¿Por qué el cáncer ya no está sólo ligado con el envejecimiento? Se trata de algo que seguro nos preguntamos tras conocer estas noticias y ver que poco a poco el cáncer está cada vez más presente entre las personas jóvenes. Según la explicación que nos aporta durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus la médico especialista en oncología médica, medicina del estilo de vida, y medicina de precisión Cristina Sánchez (@loquedigatuoncologa) se trata de “una pregunta todavía sin responder desde la Ciencia”, y todavía no se sabe 100 por ciento a qué puede deberse esto.

Sí sostiene que alguna conclusión que puede sacarse es que quizás el cáncer está cada vez más presente a edades más tempranas relacionado con los factores de riesgo: “Sabemos desde hace tiempo que la genética es una mínima parte de lo que las células necesitan para malignizar. No hay que olvidar que nuestro organismo dispone de unos mecanismos de reparación, nuestro sistema inmune, que es capaz de detectar las células cancerígenas y de eliminarlas, que funcionan correctamente salvo si se encuentran saturados por otras situaciones a las que nos sometemos en la vida moderna, por ejemplo”.

El problema de la vida moderna

Dice esta experta que la vida moderna que llevamos, el estilo de vida actual, favorecen el tener “un cuerpo desequilibrado”, y ese posible desarrollo del cáncer en el largo plazo. “Se intenta resumir todo con la inflamación crónica de bajo grado, un término muy de moda ahora, pero es que esa inflamación es un desequilibrio al que se somete al organismo a diario y si no le ponemos fin, ciertas células con predisposición genética a malignizar no serán eliminadas. Esto también está muy relacionado con el estrés, falta de descanso, o con una mala alimentación”, remarca.

Incluso señala Cristina Sánchez que se está viendo también cada vez más casos de una herencia de mala tolerancia al medio ambiente, de manera que hay personas que toleran menos el estrés, o por ejemplo a los ultraprocesados; “y todo junto podría ser una explicación y no es por alarmar a la población, sino por concienciar de que son cosas que nos pueden pasar, y que está en nuestra mano evitarlas también con un estilo de vida saludable”.

Di sí a la rutina siempre para vivir de manera saludable

En su libro Repara, resetea, revive (Penguin Random House), motivo por el que nos concede esta entrevista esta doctora, precisamente hace una mención de la importancia de la rutina también, como uno de los pilares fundamentales de ese estilo de vida saludable que debemos primar, para evitar no sólo el cáncer, sino también el desarrollo de otras patologías como la hipertensión arterial, la diabetes, etc.

Justifica su apuesta por la rutina porque dice que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, “todo tiene una regulación a través de señales bioquímicas”. “Nuestro cuerpo es química. Un principal sistema implicado en todos los activos son las hormonas y todas las señales bioquímicas, y las hormonas se van segregando poco a poco a lo largo del día, y en un determinado momento, para que nuestro cuerpo pueda trabajar.

Si no hacemos una rutina determinada nuestro cuerpo se volverá loco porque perderá el orden de esas señales”, advierte la doctora Sánchez. Pone el ejemplo del sueño o de la alimentación, y la importancia de mantener unos horarios a lo largo del día para comer, pero también para intentar siempre irnos a la cama a la misma hora. Dice que para hacer la digestión el organismo desencadena una serie de señales bioquímicas, lo mismo que para dormir, que segrega la melatonina más o menos a una hora, pero que si no comemos o no nos vamos a dormir a la misma hora el cuerpo no sabrá qué hacer.

“Debemos instaurar la ‘rutinoterapia’ para que el cuerpo tenga de base ese entrenamiento y pueda hacer que todo funcione bien, de manera regular. Nuestro cuerpo sabe qué tiene que hacer para trabajar pero, a veces, hacemos interferencias, y todo lo que hagamos que sea antinatural a nivel de horarios y de contenido de actividades, el cuerpo lo detecta como agresión, y por tanto aumenta nuestra inflamación”, alerta esta oncóloga médica, experta en medicina del estilo de vida.

Tampoco hay que descuidar el estrés

Pero tampoco hay que descuidar el estrés, tal y como insiste, ya que, según recuerda, este fenómeno ataca a todos los sistemas que tenemos como mecanismos de protección, como el sistema inmune, ya que “una elevación continuada de cortisol bloquea la capacidad del sistema inmune para eliminar seas células tumorales, o por ejemplo, tenemos más infecciones, cuanto más estrés tenemos”.

Sostiene también que el estrés es capaz de alterar nuestro sueño, nuestro descanso nocturno, un momento súper importante para nuestra salud ya que es donde el cuerpo ejerce ese efecto de reparación de nuestras células dañadas, y reestablece el circuito normal de funcionamiento del cuerpo.